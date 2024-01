Presidenta del INE Defiende Nombramientos

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, defendió los nombramientos que hizo de encargados y encargadas de las principales direcciones del Instituto y de la Secretaría Ejecutiva, luego de que así lo mandató el tribunal electoral.

Esto luego de no haber obtenido el voto de ocho consejeros para designar a titulares en esas áreas estratégicas, como lo exige la ley.

Dijo que todas las personas designadas tienen las capacidades y méritos que se requieren para desempeñarse en esos cargos.

Hoy no podemos decir que al frente de los cargos fundamentales de este Instituto no hay gente con preparación o hay gente en la que tendríamos que tener duda o que es de x o y tendencia o de color. No, es gente que aquí se ha formado. Hoy negamos la posibilidad o queremos poner en tela de duda a una persona que también ha sido parte de este instituto, me parece una narrativa incorrecta y vuelvo a insistir perversa, no hay que desconfiar