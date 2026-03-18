PRI Lanza Convocatoria para Elecciones 2027: Abre Espacio a Candidaturas Ciudadanas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) arrancó hoy miércoles 18 de marzo de 2026 su proceso interno para designar a las y los llamados "Defensores de México": las personas que representarán al tricolor en entidades federativas, distritos electorales federales y locales, municipios y secciones a nivel nacional de cara a las elecciones de 2027.

El PRI abre sus puertas a ciudadanos sin partido

Uno de los elementos más destacados de la convocatoria es que el registro no está limitado a la militancia priista. El partido explica que podrán participar simpatizantes y activistas de la sociedad civil que no estén afiliados a ningún otro instituto político, bajo la condición de que no tengan registro activo en otra fuerza partidista.

La convocatoria describe el perfil buscado como ciudadanos "progresistas, democráticos" y comprometidos con los intereses nacionales, lo que amplía considerablemente el universo de posibles aspirantes respecto a procesos internos anteriores.

¿Cómo funciona el proceso en dos fases?

El mecanismo de selección del PRI consta de dos etapas. En la primera, los aspirantes se registran ante el Comité Directivo Estatal de su entidad de residencia. En la segunda, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional emite la designación final con base en los expedientes recibidos.

Los interesados también pueden registrarse de forma electrónica a través del correo pri_defensoresdemexico@pri.org.mx.

¿Qué documentos se necesitan para registrarse?

Quienes deseen participar deben presentar ante el Comité Directivo Estatal correspondiente los siguientes documentos:

Copia del acta de nacimiento.

Copia de la credencial para votar.

Una carta de motivación.

En caso de ser militante, constancia de algún cargo de dirigencia dentro del partido.

Adicionalmente, se exige una declaración bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenado por delitos graves, patrimoniales o por ejercer violencia política de género.

Fechas clave del proceso priista

El registro de aspirantes quedó formalmente abierto este 18 de marzo de 2026 y se extenderá hasta el 30 de agosto de 2026. Las solicitudes deben especificar con precisión la entidad, distrito, municipio o sección electoral en la que el aspirante busca incorporarse como Defensor o Defensora de México.

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