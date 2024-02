Programas Seguirán Porque Llegará una Mujer que Piensa como Yo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer durante su gira en Zihuatanejo, Guerrero, que los programas sociales en nuestro país continuarán porque llegará a la presidencia una mujer que piensa como él.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

No se preocupen, no hay nada que temer, se los digo de manera sincera, estoy contento, estoy tranquilo porque ya termino mi ciclo, ya me voy a jubilar, pero, pero el futuro, el porvenir viene acompañado de una señora que se llama justicia, no puedo yo decir más, estoy contento por eso porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso yo