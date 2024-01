AMLO Apunta Hacia Poderes Judiciales Estatales: “Se Tienen que Limpiar Todos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retomó hoy 24 de enero de 2024 su intención de que la ciudadanía sea quien elija a los jueces y magistrados, y dijo que "se tienen que limpiar todos los poderes judiciales en los estados y el Poder Judicial federal".

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado en torno a un caso de presuntas irregularidades en Jalisco, por lo que aprovechó para insistir en su propuesta de "limpiar" los poderes judiciales. "La mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos, con el método democrático".

Por eso hay que buscar reformar la Constitución y luego las constituciones estatales, para que no se designe a las autoridades del Poder Judicial, que no sea el Poder Ejecutivo quien propone al Legislativo y ahí se nombra, sino que sea una elección por voto directo, libre, secreto de los ciudadanos.

Sin embargo, López Obrador reconoció que aunque se ponga en marcha la elección de integrantes del Poder Judicial por medio del voto popular "no quiere decir que eso sea infalible, pero se equivoca menos el pueblo”.

Por otra parte, explicó que "lo que estamos planteando no es que los que ya fueron (jueces o magistrados) no participen, no, que puedan participar todos, pero que entren nuevos y que sea lo que la gente elija".

Previamente, Andrés Manuel López Obrador retomó el tema de la importancia de conocer los antecedentes de quienes encabezan el Poder Judicial.

Es muy fácil saber sobre los antecedentes, cómo han actuado y si se da a conocer la elección de los jueces, magistrados y ministros va a salir alguien a decir: 'yo no quiero que quede él porque fui víctima de una resolución en mi contra por corrupción' o 'yo fui víctima de corrupción que llevó a cabo este juez'.

Por último, insistió en que lo que ocurre a nivel federal "se replica en los estados. Se tiene que continuar denunciándolo y buscar una salida (ante posibles casos de irregularidades)".

López Obrador anunció que el próximo 5 de febrero enviará un paquete de propuestas de reformas constitucionales, entre las que asegura irá una para el Poder Judicial, con la intención de que quienes lo encabezan sean electos mediante el voto popular.

