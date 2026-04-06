Sigue Rota Relación con Perú, Dice Sheinbaum: “Pensamos el Presidente Tendría Posición Distinta”
Claudia Sheinbaum habló sobre la relación diplomática fragmentada entre México y Perú
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró hoy 6 de abril de 2026 que sigue rota la relación diplomática con Perú y reconoció que esperaban una posición distinta del actual mandatario, José María Balcázar Zelada.
"No hay hasta ahora nada que del actual presidente, que en algún momento pensamos podría tener una posición distinta, de restaurar la relación", dijo Sheinbaum Pardo.
Más información en breve