Sheinbaum y Secretaria de Agricultura de EUA se Reúnen en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene un encuentro bilateral con Brooke Rollins, Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, este lunes 3 de noviembre de 2025 a las 15:00 horas en Palacio Nacional.

El objetivo central de la reunión es abordar la reapertura de la frontera estadounidense a la importación de ganado mexicano, actualmente cerrada debido a un brote de gusano barrenador.

El cierre fronterizo ha generado pérdidas económicas millonarias a los ganaderos del norte de México. Como medida para resolver la situación sanitaria, México se encuentra trabajando en la instalación de una planta de producción de moscas estériles, tecnología utilizada para el control de esta plaga.

Brooke Rollins fue nominada por Donald Trump como Secretaria de Agricultura en noviembre de 2024. Rollins es abogada graduada de la Universidad Texas A&M con una licenciatura en desarrollo agrícola y de la Universidad de Texas en derecho.

Anteriormente, se desempeñó como asistente del exgobernador de Texas Rick Perry, dirigió el Texas Public Policy Foundation y trabajó como abogada penal en Dallas. También fue secretaria de un juzgado federal en el distrito norte de Texas.

Durante la primera administración de Trump, Rollins fungió como extitular de política nacional y ha sido colaboradora cercana del expresidente desde hace tiempo. Previo a su nombramiento como secretaria, se desempeñaba como presidenta y directora general del America First Policy Institute, organización dedicada a establecer las bases para el segundo mandato de Trump.

Rollins asumió el cargo que previamente ocupaba Tom Vilsack, quien dirigía la extensa dependencia encargada de controlar políticas, regulaciones y programas de ayuda relacionados con la agricultura, silvicultura, ganadería, calidad alimentaria y nutrición en Estados Unidos.

Esta reunión bilateral se enmarca en un contexto donde el cierre gubernamental estadounidense cumple su día 34, con eventos críticos desarrollándose en el Senado y un plazo judicial sobre beneficios alimentarios.

