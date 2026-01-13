Ricardo Monreal Habla Sobre los Temas Prioritarios de la Agenda Legislativa
N+
El coordinador de los diputados en San Lázaro se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum; también estuvo el líder de los senadores, Adán Augusto López
COMPARTE:
Este lunes, se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, los coordinadores de la Cámara de Diputados y Senadores.
Al salir de Palacio Nacional, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, explicó que entre los temas prioritarios de la agenda legislativa.
Entre ellos están el bienestar animal, procedimiento contencioso-administrativo, jueces sin rostro, código de procedimientos penales, prisión preventiva oficiosa, abuso sexual y delitos contra el ambiente, entre otros.
Una reunión donde revisamos la agenda legislativa partir del día 1 de febrero. Revisamos todos los pendientes de iniciativas, una por una. Unas que tenemos en minutas que vienen de la Cámara de Diputados y otras que están en Cámara de Senadores y otras que va a enviar ella, de algunas iniciativas que están pendientes para darle congruencia a las reformas
No hablaron de la reforma electoral
Destacó que no se habló sobre la iniciativa de la reforma electoral, porque será el miércoles cuando se den a conocer las conclusiones de la Comisión en materia electoral.
Nos invitó a participar en la Reforma Electoral y el miércoles le van a presentar a ella las conclusiones y vamos a también estar presentes. (la reunión será) en la tarde
Dijo que en la reunión de hoy solo se discutieron temas de la agenda legislativa.
Historias recomendadas:
- Estados Unidos Disfrazó Avión Militar Como Aeronave Civil Para Atacar 'Narcolancha', Según NYT
- El Pentágono Comenzará a Utilizar la AI Grok, Propiedad de Elon Musk
- Monos Escapan en Missouri, Pero Imágenes Hechas con IA Complican su Captura
Con información de Adriana Valasis
ICM