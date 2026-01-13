Ricardo Monreal Habla Sobre los Temas Prioritarios de la Agenda Legislativa

Este lunes, se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, los coordinadores de la Cámara de Diputados y Senadores.

Al salir de Palacio Nacional, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, explicó que entre los temas prioritarios de la agenda legislativa.

Entre ellos están el bienestar animal, procedimiento contencioso-administrativo, jueces sin rostro, código de procedimientos penales, prisión preventiva oficiosa, abuso sexual y delitos contra el ambiente, entre otros.

Una reunión donde revisamos la agenda legislativa partir del día 1 de febrero. Revisamos todos los pendientes de iniciativas, una por una. Unas que tenemos en minutas que vienen de la Cámara de Diputados y otras que están en Cámara de Senadores y otras que va a enviar ella, de algunas iniciativas que están pendientes para darle congruencia a las reformas

No hablaron de la reforma electoral

Destacó que no se habló sobre la iniciativa de la reforma electoral, porque será el miércoles cuando se den a conocer las conclusiones de la Comisión en materia electoral.

Nos invitó a participar en la Reforma Electoral y el miércoles le van a presentar a ella las conclusiones y vamos a también estar presentes. (la reunión será) en la tarde

Dijo que en la reunión de hoy solo se discutieron temas de la agenda legislativa.

Con información de Adriana Valasis

