Ricardo Monreal Habla Sobre los Temas Prioritarios de la Agenda Legislativa

El coordinador de los diputados en San Lázaro se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum; también estuvo el líder de los senadores, Adán Augusto López

Ricardo Monreal sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este lunes, se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, los coordinadores de la Cámara de Diputados y Senadores.

Al salir de Palacio Nacional, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, explicó que entre los temas prioritarios de la agenda legislativa

Entre ellos están el bienestar animal, procedimiento contencioso-administrativo, jueces sin rostro, código de procedimientos penales, prisión preventiva oficiosa, abuso sexual y delitos contra el ambiente, entre otros.

Una reunión donde revisamos la agenda legislativa partir del día 1 de febrero. Revisamos todos los pendientes de iniciativas, una por una. Unas que tenemos en minutas que vienen de la Cámara de Diputados y otras que están en Cámara de Senadores y otras que va a enviar ella, de algunas iniciativas que están pendientes para darle congruencia a las reformas

No hablaron de la reforma electoral

Destacó que no se habló sobre la iniciativa de la reforma electoral, porque será el miércoles cuando se den a conocer las conclusiones de la Comisión en materia electoral.

Nos invitó a participar en la Reforma Electoral y el miércoles le van a presentar a ella las conclusiones y vamos a también estar presentes. (la reunión será) en la tarde

Dijo que en la reunión de hoy solo se discutieron temas de la agenda legislativa.

Con información de Adriana Valasis

ICM

Legislativo
