Ricardo Monreal Vuelve al Senado; Seguirá Apoyando a Sheinbaum

Ricardo Monreal reapareció en el Senado luego de notificar que regresaría a sus labores legislativas.

Tuvo licencia desde junio pasado, cuando inició la competencia interna en Morena, que ganó Claudia Sheinbaum.

Al reaparecer, dejó claro que la ayudará desde esta función.

Dijo que por lo pronto no será coordinador porque respeta a Eduardo Ramírez, quien pronto dejará ese cargo y la presidencia de la Junta de Coordinación Política para ir a Chiapas para coordinar los comités de la Cuarta Transformación rumbo a la gubernatura, que se disputará en 2024.

Voy a sumarme como un senador más en la bancada, decidí también apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum, a quien reconozco que tiene no sólo la legitimidad sino la honestidad de servir al país y de manera prioritaria me dedicaré al Senado, a la tarea legislativa y de acuerdo con la ley, a las tareas que me asigne el movimiento.

Dijo que estará pendiente de la comparecencia, este lunes, de las candidatas que el presidente López Obrador propuso para asumir la vacante que dejó Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Defendió su perfil y aseguró que las tres cumplen con los requisitos que establece la Constitución para el cargo.

No se exige que no haya afinidad política con el jefe del Ejecutivo, aseguró en su primera entrevista al regresar al Senado.

“No se puede negar que tengan una vinculación con Morena o con el presidente, dado que algunas de ellas fueron sus colaboradoras. No es la primera vez que eso ocurre, se está respetando la Constitución. No establece un impedimento de pertenencia, afinidad o ideología, no lo dice la Constitución, y creo que, en ese sentido, se cumplen los extremos de la Constitución, pero no quiero adelantarme al debate, que va a ser muy interesante, al que yo voy a respetar”, aseveró el senador morenista.

Cuando salió a dar esta primera entrevista lo hizo desde las oficinas de la coordinación parlamentaria de Morena.

Con información de Claudia Flores, N+

LPF