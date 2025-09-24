¿Robaron la Casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán? Esto Dice el Gobierno de Morelos

El senador Gerardo Fernández Noroña denunció -en sus redes sociales- el robo de una casa en Tepoztlán, Morelos; hoy, 24 de septiembre de 2025, autoridades del Gobierno de Morelos informaron de qué se trata este caso, que el mismo legislador consideró como un “extrañísimo hecho”.

Robo a casa de Tepoztlán

La madrugada de este miércoles, el senador Fernández Noroña publicó un mensaje en sus redes sociales en el que dijo que “entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña”, hecho que calificó como “grave y extrañísimo”.

El legislador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) agregó: “Emma está bien”.

Entrevistado en el Senado, Noroña explicó hoy que la noche del martes, 23 de septiembre de 2025, cuando llegó de Chihuahua al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), le informaron que habían asaltado varias casas, cercanas a la suya, en Tepoztlán, Morelos, y precisó que se trató de “la Casa del Silencio”.

Sé que buscaban, no lo voy a decir, asaltaron la casa de la dueña.

El legislador detalló que “el predio tiene dos construcciones, la casa que yo estoy pagando, que es la construcción mayor, y una construcción más pequeña, que es la que se quedó la dueña, la actual dueña. Esa es la que asaltaron”.

De acuerdo con Noroña, “se llevaron cuatro chamarras, un salami, un queso y una computadora” y apuntó que “la computadora no tiene ninguna información que le sea de utilidad. Yo creo que estaban buscando eso, información”.

Yo creo que estaban buscando el contrato de compraventa.

Mencionó que obtuvo datos de un auto sospechoso, con placas de Estado de México, que no cuenta con el Registro Público Vehicular (Repuve).

¿Qué dice el Gobierno de Morelos sobre el caso de Noroña?

Miguel Ángel Urrutia, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos (SSPC), mencionó que la noche del martes, la dependencia recibió el reporte de una mujer sobre el roo de una casa en la zona de Santo Domingo, en Tepoztlán.

De acuerdo con el funcionario, un hombre ingresó al inmueble después de que se subió a una barranca, abrió una ventana y se metió.

“Es un domicilio contiguo al senador de la República Noroña.

De acuerdo con la versión de la dueña de la casa, varias cajoneras estaban abiertas, “quizá buscando documentación o papelería en su domicilio”, señaló Miguel Ángel Urrutia.

En tanto, Fernández Noroña señaló que hoy, la dueña de la casa va a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Morelos.

