SCJN Dice No a Presidencia; Ministro Laynez Resolverá sobre Fideicomisos del PJ

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el ministro Javier Laynez Potisek no está impedido para conocer la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, en contra de las reformas que ordenan la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

Fue el viernes 17 de noviembre cuando la Consejería Jurídica de la Presidencia promovió ese recurso.

“No me considero impedido, me parece a mí que no procede el impedimento, pero insisto además no considero en absoluto afectada la objetividad”, señaló el ministro Laynez Potisek, en la sesión de este lunes.

Sin discusión, los ministros desecharon por notoriamente improcedente el recurso de impedimento presentado.

“Procede desechar de plano por notoriamente improcedente el impedimento hecho valer por la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal”, comentó Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN.

Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación eliminaron 13 fideicomisos cuyos recursos ascienden a 15 mil millones de pesos y se ordenó que sean devueltos a la Tesorería de la Federación.

Sin embargo, trabajadores del Poder Judicial, jueces y magistrados interpusieron amparos para frenar la extinción de los fideicomisos hasta que sea resuelto el fondo del asunto.

