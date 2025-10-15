Senado Aprueba Reforma a la Ley de Amparo; Pasa al Ejecutivo para su Publicación

La tarde de este miércoles 15 de octubre 2025, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la nueva Ley de Amparo. Esta mañana llegó a la Cámara Alta procedente de la Cámara de Diputados donde fue aprobada esta madrugada.

En un mensaje, el Senado publicó que es urgente que se apruebe la Ley de Amparo:

Con 81 votos a favor y 31 en contra, se considera de urgente y obvia resolución la minuta que reforma la Ley de Amparo. Se pone a discusión y votación

Los senadores discutieron tres puntos de la Ley de Amparo:

El tercero transitario, que indica que una vez que se hayan llevado las etapas procesales en juicio de amparo, éstos se regirán por el sistema actual

Artículo 128, el cual establece las reglas para la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo.

Artículo 129

Antes de las 18:00 horas, se aprobó en lo general con 83 votos a favor y 38 en contra, casi una hora después fue aprobada en lo particular.

Durante la discusión, diputados de Movimiento Ciudadano mostraron un "Abusómetro" para pronunciarse en contra del dictamen de reforma a la ley de amparo.

Diputados de MC protestando en contra de la Ley de Amparo. Foto: Cuartoscuro

Ley de Amparo aprobada en Diputados

Fue la madrugada de este miércoles cuando la Cámara de Diputados aprobó en lo particular con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, el documento que deriva de una iniciativa presentada por la Presidenta.

Ahora, tras su aprobación en el Senado, la Reforma regresará a la Presidencia para que se publique hoy mismo.

