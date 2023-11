Senado Avala Idoneidad de Candidatas a Ministra de la Corte

Con 12 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, y tras seis horas de reunión, la Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen de idoneidad de las aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La comisión voto a favor de Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González para contender por un lugar en el pleno de la Corte.

Qué dijeron las aspirantes a senadores

Las tres candidatas propuestas por el presidente de la República comparecieron previamente ante los legisladores.

Aseguraron que cumplen con los requisitos que exige la Constitución para desempeñar el cargo.

Los senadores de oposición cuestionaron a las 3 sobre su cercanía con el presidente López Obrador por trabajar en diversas dependencias gubernamentales.

Así respondieron:

“La lealtad de toda ministra y ministro es a la Constitución. Yo tengo respeto, tengo aprecio por el presidente. No somos tablas rasas y es importante también juzgar conforme a nuestro mejor saber y entender. No voy a negar que hay coincidencia respecto a los principios, respecto a valores del actual gobierno. Y eso tiene una lógica, tiene una lógica que el presidente proponga a una persona que esté, digamos, acorde a principios y valores, sí proteger a los más vulnerables, pero también proteger a derechos humanos, pues estas coincidencias construyen, estas coincidencias ayudan, no necesariamente destruyen”, respondió Bertha María Alcalde.

Lenia Batres Guadarrama, criticó la actuación de jueces y magistrados.

“No nos ha explicado al día de hoy el Poder Judicial por qué no cumplen los magistrados, jueces y ministros el monto constitucional del artículo 127 a 14 años de haberse reformado la Constitución. Entonces, cuando el presidente les pide acátenlo, no lo acatan, pero lo dice la Constitución, no es al presidente al que estamos respaldando, es la Constitución. No pide servilismo, pide en realidad que queden ministros y ministras que defiendan en esos temas que se ha evadido, el cumplimiento de la propia Constitución".

“El presidente, que yo sepa, sí se molesta, él estima que se ha incurrido en violaciones a derechos fundamentales. Pero, él jamás ha dado consigna, ni a mí me ha pedido, ni yo he acudido ante los ministros en vías de consigna de ahora se tiene que hacer esto / créanme que si el señor presidente me diera una orden que fuera en contra de mis convicciones no la aceptaría y en ese sentido, bueno, sí mantengo mi independencia de criterio. Habla de las secretarías de Estado y de la Consejería Jurídica y le asigna funciones diferentes, esa es la razón por la que yo no puedo ser considerada como secretaria de Estado, a lo mejor si me hubiera gustado, pero no lo soy”, aseveró María Estela Ríos, aspirante a ministra Consejera Jurídica de la Presidencia.

Los senadores preguntaron a las 3 candidatas sus posiciones sobre temas como la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, los salarios que perciben, la propuesta de que los ministros sean electos mediante voto popular, entre otros temas.

Antes de que se vote la terna en el pleno del Senado, las tres candidatas podrán hacer una exposición desde la máxima tribuna, sin posibilidad de preguntas.

Qué sigue en el proceso de elección

El dictamen pasará al pleno para su discusión. Ahí las 3 aspirantes tendrán oportunidad de dirigir un mensaje a los legisladores desde la tribuna para que expongan los motivos por los que se consideran idóneas para desempeñar esa responsabilidad en la Corte.

Luego, la terna se someterá a votación por cédula que será depositada en urna transparente.

Si alguna de ellas obtiene dos terceras partes de los votos, rendirá protesta y se informará al presidente Andres Manuel López Obrador.

Si la terna se rechaza, el mandatario podrá enviar otra terna que será sometida al mismo procedimiento legislativo.

Si en esa segunda terna, tampoco se logra la mayoría calificada, el presidente podrá hacer la designación directa de la nueva ministra.

