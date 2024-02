Senadores en Funciones Podrán Reelegirse... con Algunas Reglas

Por vez primera, los senadores que están en funciones podrán reelegirse con las reglas previstas en la ley.

Una de ellas, que sean postulados por el mismo partido por el que llegaron, salvo que hayan renunciado a su militancia en los tres primeros años de la legislatura.

Esto ha ocasionado que algunos senadores se inconformen ante las decisiones de sus partidos al optar por otros candidatos y candidatas.

En conferencia de prensa, el senador de Morena, José Ramon Enríquez, al lado de su compañero Navor Rojas, acusó a su dirigente nacional, Mario Delgado, de haber decidido sobre los candidatos de Durango al Senado de manera arbitraria.

Aseguró que las encuestas lo favorecen por mucho a él y la primera fórmula será encabezada por el petista Gonzalo Yáñez.

En Movimiento Ciudadano, también hay inconformidades.

En conferencia por separado, el senador Luis David Ortiz acusó que hay políticos que actúan con cinismo y que, a pesar de sus aspiraciones, no contenderá por ningún cargo de elección popular en 2024.

Él es el senador suplente del hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García.

La fórmula de Movimiento Ciudadano al Senado será encabezada por Luis Donaldo Colosio, hoy alcalde de Monterrey.

Como lo dijo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, hace unas semanas, al final lo único que queda es la dignidad, a pesar de tantos años en política no he desarrollado la capacidad de cinismo que muchos políticos tienen. No creo que tenga que dar una explicación del cinismo en la política, pero existe. Digamos que a los que me refiero saben que estoy hablando de ellos, no lo hago como un insulto, por respeto, y porque yo nunca he caído en esas bajezas como caen aquí con insultos personales, pero así lo digo con toda claridad, sí. Era una opción