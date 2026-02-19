Sheinbaum Prepara Iniciativa para Cambiar Nombre al Instituto Nacional de Migración

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que enviará una iniciativa para cambiar el nombre al Instituto Nacional de Migración y reveló cómo se llamará el INM; aquí los detalles.

En la conferencia mañanera de hoy, 19 de febrero de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que la idea de cambiar el nombre del Instituto Nacional de Migración (INM) “es poder garantizar todas sus funciones y también -evidentemente- la protección a las y los migrantes en nuestro país”.

Noticia relacionada: Reforma Electoral Será Enviada al Congreso el Próximo Martes 24 de Febrero, Anuncia Sheinbaum

¿Cómo se va a llamar el INM?

De aprobarse la iniciativa, el Instituto Nacional de Migración "se llamaría Instituto de Movilidad Humana, porque ya migración es un nombre que ya no necesariamente se usa".

En realidad es movilidad de una persona de un lugar a otro.

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT