"Ellos son el Pasado, Nosotros la Esperanza": Sheinbaum Destaca Logros en Cierre de Precampaña

Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata a la presidencia de México por los partidos Morena, PT y PVEM, cerró su precampaña este jueves con un evento en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

La aspirante destacó los logros de su movimiento, aseguró que la Cuarta Transformación, como lo ha nombrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el “el movimiento social más fuerte en todo el planeta”.

Dijo que, a diferencia de la derecha, su movimiento llega unido al cierre de precampaña .

Aprovechó su discurso para destacar lo que dijo son los logros de López Obrador, al que llamó “el mejor presidente”.

Sheinbaum Pardo aseguró que el mandatario “ha levantado el ánimo nacional”, pues dijo, “hay felicidad, alegría y entusiasmo por la Cuarta Transformación y el presidente de la República”.

Expuso que a los integrantes del movimiento les corresponde hablar de los logros del presidente, “si otros quieren ocultarlos”. Enumeró como parte de dichos logros: la basificación de maestros; las obras de los trenes Maya e interoceánico; la refinería de Dos Bocas; los nuevos aeropuertos; la nacionalización del litio; el nuevo modelo de salud; el aumento al doble del salario mínimo, “y todo ello sin endeudar al país, (...) pero eso si, erradicando la corrupción”.

Sheinbaum Pardo también aprovechó para enumerar sus logros como jefa de gobierno de la CDMX: becas para estudiantes de educación básica; dos líneas de Cablebús; 7 nuevas preparatorias; dos nuevas universidades; tres nuevos hospitales; digitalización de trámites; trolebús elevado, entre otros.

Claudia Sheinbaum recordó que durante su campaña para jefa de gobierno en 2018, había dudas de si “una mujer era capaz de enfrentar la inseguridad”.

Destacó que en 4 años bajaron 59% los delitos de alto impacto; un 50% los homicidios dolosos y 30% feminicidios.

“La primera presidenta de México”

Sheinbaum Pardo expuso que el proyecto que representa es “la única opción en México de darle prosperidad a su pueblo, de un desarrollo con bienestar”.

Aseguró que en él caben todos, “las niñas y niños, las y los jóvenes, adultos y adultos mayores, encabezamos un proyecto humanista, en que caben empresarios, clases medias, todas las profesiones, oficios y librepensadores”.

Pidió a sus seguidores hacer del país “una potencia del bienestar” y a que “hagamos realidad la primera mujer presidenta de México”.

Soy mujer, madre, abuela, científica, humanista, considero que la honestidad es un valor supremo que da autoridad política, ética y moral donde he ejercido he dado resultados y lo que me mueve el un profundo amor a mi pueblo y a mi patria.