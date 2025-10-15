Sheinbaum Explica si Aplicará Retroactividad en Ley de Amparo que Aprobaron Diputados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó hoy 15 de octubre de 2025 si aplicará la retroactividad en la Ley de Amparo, luego de la aprobación a la reforma por parte de los diputados.

El pasado 14 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley de Amparo con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.

Para conocer en qué consiste la nueva Ley de Amparo, aquí en N+ puedes encontrar los detalles sobre la iniciativa que regresó al Senado para su revisión y eventual ratificación.

Sheinbaum explica si habrá retroactividad en Ley de Amparo

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre el avance en la aprobación de la Ley de Amparo y explicó si será retroactiva.

Voy a repetir lo que él dijo (Arturo Zaldívar), dado su conocimiento jurídico, la antigua Corte tiene jurisprudencia en qué temas de procedimiento se aplican nuevas leyes y en qué temas no, y eso quedó en el transitorio basado en la jurisprudencia de la Corte: a qué casos se aplicarán los nuevo procedimientos, aunque se hayan levantado hace tiempo, y qué casos se aplica la ley anterior.

La mandataria federal dijo que la reforma aprobada en la Cámara de Diputados "es prácticamente la misma propuesta que presentó el ministro Zaldívar", durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Sin embargo, reconoció que durante la sesión vespertina del pasado martes, "la Cámara de Diputados hizo algunas observaciones, cambiaron algunas puntos que consideraron necesario modificar, tenía que ver con la suspensión en permisos y concesiones, y fueron modificando para que quede como está y pueda haber suspensión provisional, y garantiza el derecho de amparo en estos casos, que creo es importante".

Por otra parte, aclaro que, pese a mantener el transitorio propuesto en el Senado, "no (significaría retroactividad), repito: en el transitorio queda redactado lo que es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Además, enfatizó en que quedan salvaguardadas las demandas colectivas. "Había una duda sobre ello, durante un tiempo solo se permitían demandas individuales y tiene ya un tiempo, no recuerdo desde qué año, que se permiten colectivas y eso queda totalmente salvaguardado".

