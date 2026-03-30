Sheinbaum Lamenta Muerte de Aficionado en Estadio Banorte en México vs Portugal

Este lunes, 30 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó la muerte de un aficionado en el estadio Banorte, durante el encuentro México vs Portugal.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum calificó como "muy bueno" el operativo de movilidad, que evitó el igreso de miles de vehículos al estadio Banorte, a pesar de las críticas "la gente dejó el vehículo en otro lugar y pudieron llegar de manera directa al estadio".

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el operativo que se llevó a cabo el sábado pasado en la CDMX en el marco del partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte y lamentó la muerte de una persona. pic.twitter.com/kVEOnLdRQT — NMás (@nmas) March 30, 2026

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La titular del Ejecutivo Federal dijo que de manera general se trató de un "buen ejercicio" rumbo al Mundial 2026, pero que se harán ajustes para evitar complicaciones en futuros eventos.

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Con información de N+

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