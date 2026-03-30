Inicio Nacional Politica Sheinbaum Lamenta Muerte de Aficionado en Estadio Banorte en México vs Portugal

Sheinbaum Lamenta Muerte de Aficionado en Estadio Banorte en México vs Portugal

|

N+

-

La presidenta Sheinbaum calificó como "muy bueno" el operativo de movilidad en el estadio Banorte

Aficionados asistieron a la inauguración del Estadio Banorte.

Aficionados asistieron a la inauguración del Estadio Banorte. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

Este lunes, 30 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó la muerte de un aficionado en el estadio Banorte, durante el encuentro México vs Portugal.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum calificó como "muy bueno" el operativo de movilidad, que evitó el igreso de miles de vehículos al estadio Banorte, a pesar de las críticas "la gente dejó el vehículo en otro lugar y pudieron llegar de manera directa al estadio".

Noticia relacionada: Detallan Saldo de Operativo por México vs Portugal Con Asistencia de Miles de Fans.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que de manera general se trató de un "buen ejercicio" rumbo al Mundial 2026, pero que se harán ajustes para evitar complicaciones en futuros eventos.

En N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy:

​​Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar
 

Claudia Sheinbaum PardoMundial 2026
Inicio Nacional Politica Sheinbaum lamenta muerte de aficionado en estadio banorte en México vs portugal