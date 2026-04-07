Sheinbaum Conversa Con Larry Fink y Adebayo Ogunlesi Por Inversiones en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con los líderes de BlackRock y Global Infrastructure Partners para abordar próximas inversiones en México.

El encuentro fue en Palacio Nacional y asistieron el Secretario de Hacienda, Édgar Amador, así como Altagracia Gómez Sierra, asesora empresarial de la mandataria.

"Recibimos a Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, para conversar sobre las próximas inversiones en nuestro país", posteó Sheinbaum en su cuenta de X.

Recibimos a Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, para conversar sobre las próximas inversiones en nuestro país. pic.twitter.com/uPLMEP6GEI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 8, 2026

La titular del Ejecutivo federal no precisó los proyectos financieros ni cuándo se prevén.

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