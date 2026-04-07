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Sheinbaum Conversa Con Larry Fink y Adebayo Ogunlesi Por Inversiones en México

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La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacinal con Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, CEO de Global Infrastructure Partners, para abordar inversiones en México

Sheinbaum Conversa Con Larry Fink y Adebayo Ogunlesi Por Inversiones en México.

Sheinbaum Conversa Con Larry Fink y Adebayo Ogunlesi Por Inversiones en México. Foto: X | @Claudiashein.

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La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con los líderes de BlackRock Global Infrastructure Partners para abordar próximas inversiones en México.

El encuentro fue en Palacio Nacional y asistieron el Secretario de Hacienda, Édgar Amador, así como Altagracia Gómez Sierra, asesora empresarial de la mandataria.

"Recibimos a Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, para conversar sobre las próximas inversiones en nuestro país", posteó Sheinbaum en su cuenta de X.

La titular del Ejecutivo federal no precisó los proyectos financieros ni cuándo se prevén.

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