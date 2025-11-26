Sheinbaum Pide Sensibilidad con Grecia Quiroz luego de Declaraciones de Fernández Noroña

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió sensibilidad con Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre, luego de las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña.

En conferencia de prensa mañanera hoy, 26 de noviembre de 2025, la presidenta Sheinbaum pidió respeto y sensibilidad para Grecia Quiroz, quien está pasando por un momento difícil.

En estos casos hay que respetar, primero, o sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo, yo creo en esa parte debe haber una sensibilidad.

Indicó que en caso de que exista un tema de debate político con la alcaldesa de Uruapan se debe abordar en otro momento.

Ya si hay asunto de debate político es otro tema, pero creo que todo a su debido tiempo y hay que ser solidarios en momentos, estés o no de acuerdo. Ya para lo político habrá otro momento.

Video: Fernández Noroña Desata Polémica al Criticar a Viuda de Carlos Manzo

Fernández Noroña critica a viuda de Carlos Manzo

Cabe recordar que ayer, 25 de noviembre, las descalificaciones del senador morenista, Gerardo Fernández Noroña a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, provocaron el reclamo de las legisladoras de oposición desde la tribuna.

En redes sociales, el expresidente del Senado acusó que a la viuda de Manzo se le “despertó”, dijo, la ambición y buscará la gubernatura de Michoacán, postulada por los opositores que “requieren figuras fascistas”.

Esto provocó reacciones en la sesión solemne del pleno del Senado en la que se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Desde la máxima tribuna, legisladoras del PAN y el PRI reprocharon las expresiones del morenista y pidieron a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien estaba en la sesión como invitada de honor, que intervenga con su compañero de partido.

Más tarde, en la sesión ordinaria posterior, el senador Fernández Noroña, remató desde la máxima tribuna.

Yo quiero, senadora presidenta, hacer un reclamo, es inaceptable que me aludan cuando saben que yo no puedo intervenir, sostengo, cierro, que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista, y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán”.

Luego Fernández Noroña convocó a conferencia para insistir en sus señalamientos contra la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, y reviró:

Se puede estar de acuerdo o no con mi posicionamiento, pero no tiene un gramo, un miligramo, un suspiro de misoginia”.

Reclamó la ausencia de representantes de medios de comunicación en su conferencia, que se realizó mientras aun transcurría la sesión del pleno.

