Sheinbaum Reitera Apoyo a Bachelet para Dirigir la ONU; Tendrá Llamada con Expresidenta de Chile

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que mantendrá su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para presidir la Organización de Naciones Unidas (ONU), pues consideró que es una persona ideal para el cargo.

Hoy, 25 de marzo de 2026, durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la mandataria mexicana también dio a conocer que pronto tendrá una llamada telefónica con la expresidenta de Chile.

“Nosotros vamos a seguir apoyándola; tengo una llamada con ella pronto”, dijo al resaltar que no necesariamente se tiene que apoyar a una persona del mismo país.

En febrero pasado, se anunció la inscripción formal de la candidatura de Bachelet para ocupar la Secretaría General de la ONU.

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Es una persona ideal para dirigir la ONU: Sheinbaum

Sheinbaum indicó que siguen siendo válidos los argumentos por los cuales mantiene su apoyo a Bachelet.

Enfatizó que se trata de una mujer con mucha experiencia, que fue presidenta de Chile en dos ocasiones y que busca la paz en el mundo.

“Tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos, y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo, entre otros de sus atributos”, manifestó.

“Entonces consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando”, agregó.

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Apoyo de Alicia Bárcena

La titular del Ejecutivo federal recordó que la candidatura fue apoyada desde un inicio por Chile, Brasil y México.

“Vamos a ver si Brasil continúa también con este apoyo”, dijo luego de la retirada del apoyo por parte del Gobierno de Chile, liderado por José Antonio Kast.

Por parte de México, reiteró que se ha dialogado del tema con el canciller Juan Ramón de la Fuente y con la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, por su experiencia en la materia, quien también estuvo de acuerdo en el apoyo a Bachelet. Así lo expresó Sheinbaum:

“Nosotros lo hemos platicado con el canciller y con Alicia Bárcena, que hoy es secretaria de Semarnat pero que tiene mucho conocimiento de Naciones Unidas y del servicio exterior, y ella está completamente de acuerdo también, entonces hemos tomado la decisión de continuar apoyándola”.

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Con información de N+.

spb