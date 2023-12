Taddei Rechaza que Haya Incertidumbre en el INE por Puestos Clave

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, reclamó que algunos de sus compañeros consejeros electorales rompan acuerdos de discrecionalidad sobre las reuniones privadas que sostienen para destrabar los nombramientos en áreas clave pendientes, como la Secretaría Ejecutiva.

Advirtió que no va a tolerar mentiras y dejó claro que las cosas siguen igual, sin acuerdos en el tema.

Hay que ser muy respetuosos del acuerdo de la mesa y no romper esos respetos que nos debemos los unos a los otros, creo que es el punto inicial para llegar a acuerdos, en la sesión privada entre Consejeros hubo un acuerdo y me parece terrible que no se respeten los acuerdos, lo que no tenemos es libertad de mentiras, eso no nos lo podemos permitir como servidores públicos, nunca; ni ahorita, ni antes, ni mañana. Por eso defiendo que hay que respetar lo que se dice al interior de nuestras reuniones, la libertad para mentir no la tolero