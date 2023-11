TEPJF Ordena a Congreso de NL Nombrar Gobernador Interino tras Revocación

El Congreso de Nuevo León deberá nombrar al gobernador interino y, para ello, generar los consensos necesarios, ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Tras revocar el nombramiento de José Arturo Salinas como gobernador interino por estar impedido para ocupar el cargo, por ser el magistrado presidente del Tribunal de Justicia del estado; la magistrada Janine Otálora Malassis explicó que la Constitución local establece dos tipos de suplencias en caso de licencia del gobernador.

La primera dice que en caso de que sea hasta por 30 días, corresponde al gobernador nombrar al encargado del despacho, mientras que en aquellas licencias que sean por más tiempo será facultad del Congreso local nombrar al gobernador interino.

El magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, propuso establecer que la comisión encargada de elaborar el dictamen atendiera las propuestas de todos los grupos parlamentarios, incluido Movimiento Ciudadano.

Esto generó una discusión en el pleno entre las magistradas.

Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada del TEPJF, indicó:

Yo no veo ningún riesgo de que se obstaculice el derecho de algún integrante del Congreso de Nuevo León para presentar, no sé cómo sea su dinámica, si es en lo individual, si es en grupo, si es en partido, pero yo, hasta donde advierto, ese no es un tema aquí, pero si hay algún miedo de que eso pase aquí, en esta Sala, me parece que yo también quisiera como que me compartieran si hay algo de lo que yo no estoy, digamos, enterada