Diputados Aprueban Prohibir la Venta de Bebidas Energizantes a Menores de Edad en México

Durante la sesión de hoy 30 de septiembre de 2025, los diputados aprobaron reformas a la Ley General de Salud para prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad en México.

Las reformas fueron aprobadas por unanimidad, con 401 votos en favor, con lo cual la iniciativa presentada recibió todos los legisladores presentes.

Más información en breve