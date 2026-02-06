Sheinbaum Habla sobre Video que Muestra a Personas Limpiando Zapatos del Ministro Hugo Aguilar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló este viernes sobre el video que captó a dos personas limpiando los zapatos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

El hecho ocurrió ayer, cuando dos personas que acompañaban al ministro se agacharon para limpiarle los zapatos, antes de su ingreso al Teatro de la República en Querétaro, para la ceremonia de conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917.

Hoy, 6 de febrero de 2026, durante su conferencia de prensa mañanera, se le pidió a la mandataria nacional una opinión sobre dicho video.

“Él ya sacó una comunicación, dio las razones de lo que ocurrió e incluso ofreció disculpas. Y digamos que pues él tiene que dar su explicación”, dijo Sheinbaum.

Comunicación del ministro

La presidenta de México señaló que “malo sería que él no hubiera dicho nada” luego del suceso.

Malo sería que no hubiera dicho nada, uno puede cometer errores, ofrecer disculpas y decir: "pues no fue mi intención, ocurrió esto, pasó esto en este momento y ofrezco disculpas" y explico qué fue lo que pasó. Malo sería que él no hubiera dicho nada, entonces creo que es muy loable que haya sacado esta publicación.

Agregó que es muy importante que todos los que forman parte del servicio público mantengan una actitud de humildad, “y en este caso él dio su explicación y dijo: no estuvo bien, ofrezco disculpas. Y eso es muy bueno, porque de otra manera, el haberse callado hubiera sido distinto”, agregó.

Esto dijo Aguilar Ortiz sobre el caso

En sus redes sociales, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, explicó que a su compañera, directoria de Comunicación Social, se le cayó café y nata y no se percataron que le había salpicado en el zapato.

“Cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde. A Amanda Pérez, agradezco su gesto. En cuanto me percaté le pedí que no continuara”, detalló.

El ministro le ofreció una disculpa y le reiteró su respeto. “Sin duda, este hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado. Es necesario decirlo: No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona”, agregó.

