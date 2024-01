Xóchitl Gálvez Afirma que la Inseguridad Es el Tema Más Urgente en el País

Xóchitl Gálvez, precandidata del PRI, PAN y PRD a la Presidencia de México, participó en la Reunión Plenaria de Diputados Federales y Senadores priistas.

Durante el evento, la aspirante presidencial dijo que la inseguridad en el país es uno de los temas más urgentes en el país.

Ver el problema, sentirlo, vivirlo y decir que no pasa nada, como si no estuvieran sufriendo las familias de todo el país. Yo no creo que haya otro tema más importante en este momento en México que el tema de la seguridad