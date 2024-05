Xóchitl Gálvez Agradece a AMLO que Deje Bandera en el Zócalo para Concentración del Domingo

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, conformada por PAN, PRI y PRD a la Presidencia de México, se reunió con miembros de la diversidad sexual en México.

Al iniciar su discurso, agradeció al presidente que se vaya a dejar la bandera nacional en el asta del Zócalo, en la concentración del próximo domingo.

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, PAN, PRI y PRD a la Presidencia de México:

Quiero agradecer, porque hay que ser agradecida, no debería haber sido motivo, pero sí agradezco al presidente de la República que nos deje la bandera nacional el próximo domingo. No debería ser una petición, pero se había quitado la bandera y ya ayer se comprometió en que estará en esta gran marcha de los ciudadanos, y quiero decirle a los de Morena, no se ardan de esta marcha, no se ardan de la Marea Rosa, pero es que su servidora sí va a defender la división de poderes, sí va a defender al INE, sí va a defender la democracia.