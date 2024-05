Xóchitl Gálvez Critica a Eruviel Ávila, Exgobernador del Edomex: ‘Se Fue Por Corrupto’

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, conformada por PAN, PRI y PRD, a la Presidencia de México, arrancó el primero de los tres últimos eventos de su campaña, rumbo a las elecciones de este domingo.

En un campo de béisbol en Los Reyes La Paz, Xóchitl Gálvez se reunió con habitantes del Estado de México y candidatos de su coalición, donde criticó nuevamente a políticos que recientemente renunciaron a sus militancias en el PRI y el PAN para unirse a campañas de Morena y aliados.

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México", PAN, PRI y PRD a la Presidencia de México, lo dijo así:

Allá se están llevando lo peor del PRI, lo peor del PAN. Están recogiendo la basura de estos partidos. Yo sé que lo que más valoran es la congruencia y aquellos ya sacaron el cobre, pero no se crean que Eruviel se fue feliz, se fue por corrupto,

Y añadió que "se fue para que no lo metan a la cárcel, por toda la corrupción que dejó en el Estado de México. Pero ya llegará el momento en que tenga que rendirle cuenta a la gente del Estado de México".

Xóchitl Gálvez también se comprometió a abordar la inseguridad en el país.

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México", PAN, PRI y PRD a la Presidencia de México, destacó lo siguiente:

Vamos a ganar porque México ya no aguanta más, ya no aguanta más mentiras, ya no aguanta más homicidios, México quiere paz, quiere tranquilidad