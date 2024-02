Xóchitl Gálvez Guarda un Minuto de Silencio por Jóvenes Asesinados en Tlaquepaque, Jalisco

En Tala, Jalisco, Xóchitl Gálvez, precandidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, pidió un minuto de silencio por los jóvenes asesinados el fin de semana en el municipio de Tlaquepaque.

El día de ayer asesinaron a dos niños de 13 años, a dos niñas de 14 y 15 años y a dos jóvenes que tenían menos de 22 años. ¿Qué mal podrían estar haciendo para que les quitaran la vida? Entonces, yo quisiera empezar este evento y me da mucha pena hacerlo, pidiendo un minuto de silencio, por estas familias que hoy estoy de luto por estos jóvenes

Xóchitl Gálvez participó en el foro Catálogo de Emergencias Culturales. Escuchó a artistas, músicos y artesanos de los problemas que enfrenta la cultura en México.

Dijo sentirse contenta por el número de personas que acudieron este domingo a la concentración denominada Marcha por nuestra democracia.

Me encantó, me emocionó que los ciudadanos tomen las plazas, tomen las calles, se manifiesten de manera libre, que haya libertad de expresión para poder decir tus ideas, yo estoy convencida que mientras haya ciudadanos manifestándose en la calle no habrá poder que mande al diablo a las instituciones