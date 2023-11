Xóchitl Gálvez: PRI Presenta Por Primera a una Precandidata a la Presidencia

La coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, solicitó su registró como la primera mujer precandidata a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De esta forma, por primera vez en 94 años, el PRI presentó a una mujer como su precandidata rumbo al 2024.

En el evento pidió a los asistentes a “jalar parejo” en lo nacional y en lo local.

La política hidalguense aseguró que dará todo su esfuerzo, corazón y trabajo para ganar la próxima elección federal.

Tenemos en nuestras manos la oportunidad para lograrlo. Tengan la seguridad de que no solo vamos a alcanzar, sino que vamos a arrasar.

Comentó que pondrá todo su corazón y talento en esta lucha que no es por ella, “es por México”.

He conocido a los priistas de la calle, a los priistas de la base, a los priistas de los distintos estados donde he tenido la oportunidad de recorrer y la verdad ahora entiendo que el PRI es un partido fuerte, porque está basado en su gente, en esas personas que no han perdido la esperanza.