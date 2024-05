Xóchitl Gálvez Promete Fortalecer el Acceso a Créditos

Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), prometió fortalecer el acceso a créditos.

Al participar en el diálogo virtual con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, la candidata a la Presidencia de México comentó que su prioridad serán las mujeres y destacó que trabajará en que México ya tenga una identidad digital que reduzca el riesgo de fraude cibernético.

“Las mujeres van a ser prioridad para mí como presidenta, ahí se tiene que notar la diferencia entre un hombre presidente y una mujer presidenta. Se ha dicho que las mujeres somos buenas para ahorrar, pero eso no se refleja que nos den tasas de interés más preferenciales, trabajaremos en que México ya tenga una identidad digital que reduzca el riesgo de fraude cibernético y que, por otro lado, eso le dé certeza a los bancos y puedan dar créditos bancarios”, comentó Xóchitl Gálvez.

Rechaza señalamientos de corrupción

La candidata a la Presidencia de México por la coalición Fuerza y Corazón por México reiteró su orgullo de ser empresaria y rechazó los señalamientos de corrupción.

“Tengan la certeza que, como política, jamás he dispuesto de dinero ajeno. No se puede siempre vivir de la política, hay problemas cuando no tienes otra opción y ahí te vas a otro partido, y no lo digo por Ale del Moral. Voy a ser una presidenta que su principal objetivo sea que las personas que vivan en pobreza salgan de la pobreza, y de la pobreza se sale con sistema de salud, educación, pero sobre todo emprendimiento", destacó Xóchitl Gálvez.

Durante el día, la candidata a la Presidencia de México cerrará campaña en Querétaro y Mérida, Yucatán.

Con información de Farah Reachi, N+.

