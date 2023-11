Presentan Manual de Autocuidado Colectivo para Jóvenes ante la Violencia

¿Qué sueñan? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se relacionan con las armas y la violencia? Todas estas preguntas no son solo necesarias sino urgentes para hacérselas a las juventudes, que son las principales víctimas de la crisis de seguridad que se vive en México.

Por eso es que #SomosJauría -la campaña de impacto detrás de Una jauría llamada Ernesto, la nueva película del director Everardo González, que se puede ver ya en ViX y que evidencia el problema estructural de las juventudes, el crimen y las armas en el país- ha querido abrir un espacio de escucha para las reflexiones de las y los jóvenes en torno a esto.

A partir del 19 de octubre se lanzó esta campaña de impacto para detonar un diálogo nacional y reflexionar cómo es que la juventud mexicana se enfrenta, entiende o se ve atrapada en el círculo de violencia armada, esto a través de distintas actividades presenciales y virtuales, como conversatorios después de la proyección de la película, en San Luís Potosí, Ciudad de México y Monterrey.

Video. ‘Una Jauría Llamada Ernesto’, Disponible en VIX, se Estrena en la Cineteca

De la escucha a las juventudes ha resultado el manual de autocuidado en línea ¿A ti cómo te afecta la violencia? Reflexiones de las juventudes sobre cómo se cuidan en contextos violentos en México, en el que se recogieron y analizaron las respuestas de 220 personas jóvenes, de 18 entidades, quienes respondieron, en línea, lo que les hace sentirse más inseguras, las medidas que toman para cuidarse y lo que le pedirían a las autoridades para solucionarlo.

A ras de suelo

Mariana Nolasco, coordinadora de Proyectos de Dromómanos y encargada de hacer la presentación oficial del manual, señaló que de las respuestas de esos 274 jóvenes a la pregunta ¿a qué le temen? se tuvo un hallazgo relevante, el primer factor que preocupa a las juventudes no es el crimen organizado, sino la violencia e inseguridad a nivel calle.

Una de cada tres personas jóvenes que respondieron la encuesta dijo que le preocupan los robos o el asalto en la vía pública. Y compartieron experiencias como: “Cuando tenía 16 años me asaltaron cinco jóvenes, no mucho mayores que yo. Me pusieron una pistola en la cabeza, me robaron mi bicicleta, mi mochila, mi teléfono, mi dinero y lo más importante, me quitaron la tranquilidad para siempre (...)”

Uno de cada tres también dijo que las calles solitarias, poco alumbradas y poco transitadas es lo que los hace sentir más inseguros en su ciudad. En tercer lugar, en cuanto a lo que le temen, está el crimen organizado, los pleitos territoriales, las balaceras, los levantamientos, las desapariciones forzadas y los asesinatos (20%). Por último, y en menor medida, las juventudes temen a lapolicías (9%) y al acoso y la violencia de género (2%).

Video. "Entramos Jugando En la Violencia": Everardo González sobre "Una Jauría Llamada Ernesto

En cuanto a cómo se cuidan, más de la mitad (52%) mencionó que la medida que toma para cuidarse es evitar caminar por calles solitarias e ir a ciertos lugares, sobre todo por las noches. Compartir su ubicación en tiempo real y avisar a alguien de confianza dónde está es la segunda medida que más toman (27%).

Los resultados también muestran que hay juventudes que optan por técnicas menos pasivas de prevención: 12% aprendió técnicas de defensa personal o porta gas pimienta, navajas, entre otros objetos.

Además, 14 jóvenes dijeron estar armados; 10 de ellos en Durango, dos en Ciudad de México, uno en Tamaulipas y otro en San Luis Potosí. La edad promedio de los encuestados que portan armas, como medida de protección, es de 20 años.

Aún hay confianza

Respecto a qué le piden a las autoridades para solucionarlo, las juventudes mencionan que se necesita mejorar la infraestructura, los espacios públicos y la vigilancia (45%). También piden un mejor desempeño de las policías e instituciones de seguridad pública (38%).

“Esto indica que muchos todavía creen en las instituciones y solo están pidiendo mejorarlas”, enfatizó Mariana Nolasco, durante la presentación del manual. De hecho, solo 5% no confían que las autoridades sean parte de solución.

En tanto que otro (4%) pedirían aumentar la “mano dura”, y otros (2%) se inclinan hacia el otro lado del debate y pedirían no militarizar la seguridad pública.

Video. ¿Cuándo y Dónde Ver "Una Jauría Llamada Ernesto"?

Nolasco explicó que los resultados de esta encuesta no son algo estadístico, no es un análisis cuantitativo, “es algo de escucha, de reflexión colectiva para detonar la conversación y entre juventudes entendernos y también compartir las vivencias”.

Por su parte, Alejandra Sánchez Inzunza, directora de Dromómanos, señalo que como parte de la campaña #SomosJauría y en el marco del documental Una Jauría Llamada Ernesto “nos importa abrir espacios de diálogo para la población que es la principal víctima de las violencias en México que son las juventudes, con preguntas necesarias para conversarlas, porque es importante la escucha activa y porque podemos cuidarnos entre nosotros, como jauría”.

Una Jauría Llamada Ernesto es un conjunto de miradas individuales, de jóvenes que tuvieron fácil acceso a un arma, la usaron para matar y se volvieron parte del crimen organizado. Esos jóvenes conforman a un personaje colectivo, Ernesto, que es a la vez víctima y sicario.

La cinta, de 78 minutos, es un recorrido por el mundo emocional y físico de estos jóvenes sicarios. Una Jauría llamada Ernesto es una producción de Animal de Luz Films y Artegios en coproducción con N+ Docs y Films Boutique.

La cámara lo que capta es la parte trasera de la cabeza de los jóvenes y su entorno fuera de foco, mientras se escuchan las charlas entre ellos y entrevistas con quienes forman parte de su mundo y del engranaje del tráfico de armas en el país. Ese es el otro gran tema que aborda el documental, como los mismos policías y las autoridades son quienes llevan estas armas al mercado negro, y así llegan al final a las manos de los niños.

