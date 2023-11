Presupuesto de Egresos 2024: IMCO Analiza si Hay Recursos Disponibles para Reconstruir Acapulco

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó los principales cambios hechos por la Cámara de Diputados al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 para determinar si hay recursos disponibles para Acapulco, tras el paso del huracán Otis y determinó que dichos recursos son insuficientes.

Tras una sesión maratónica que incluyó la presentación de miles de reservas, encontronazos, señalamientos, incluso, la renuncia de legisladores de sus bancadas, la mañana del 9 de noviembre de 2023 el PEF 2024 fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Con 266 votos a favor, 204 en contra y 1 abstención, el Pleno aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

En total, los legisladores de la Cámara de Diputados tuvieron 20 horas de sesión y cuatro días de discusión. El PEF contempla 9 billones 066 mil 45 millones de pesos, un incremento real de 4.2 por ciento comparado con el 2023, y estima un déficit presupuestario de un billón 693 mil millones de pesos.

Los recursos para Acapulco

Sin embargo, pese a que en un inicio las propuestas para etiquetar recursos para Acapulco fueron rechazadas, se aceptó la propuesta de Morena para destinar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción del puerto.

Los diputados de Morena y aliados aprobaron que los 15 mil 453 millones de pesos de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial se destinen a la reparación de los daños provocados por el huracán Otis en el estado de Guerrero.

No obstante, de acuerdo al reporte del IMCO, esta propuesta enfrenta desafíos, entre ellos su judicialización, pues la extinción implica la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores de ese Poder, hecho por el que ya hay una suspensión provisional.

El IMCO recordó que el 8 de noviembre, antes de la aprobación de la reserva, una jueza otorgó una suspensión provisional que impide la transferencia de los 15 mil 453 millones de pesos de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación. Esto con el fin de proteger los derechos de los trabajadores y evitar que se vean afectados, pues estos fideicomisos no solo están compuestos por recursos públicos, sino también privados, es decir de los servidores públicos.

Aún con esos fondos, la suma total sería insuficiente, de solo 76 mil 746 millones, una cuarta parte de los daños económicos estimados y menos que lo destinado al puerto en 2014 tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, cuya magnitud fue significativamente menor, señaló el IMCO.

“En suma, la disponibilidad de los recursos que se pretenden destinar a la reconstrucción del Puerto no está garantizada, pues se estaría haciendo en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Además, no se establecieron criterios y procedimientos claros para su uso. Los Diputados simplemente aprobaron un candado político para el Poder Judicial, no un programa en favor de los guerrerenses”, estimó el IMCO.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha advertido que no habrá límite en los recursos destinados a Acapulco, pues la prioridad es poner de pie al puerto lo más pronto posible.

Las pérdidas por Otis alcanzarían 287 mil millones de pesos

El organismo recordó que el huracán Otis, de categoría 5, impactó Acapulco, Guerrero, y municipios cercanos el 24 de octubre de 2023.

Refirió que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó daños en 80% de los hoteles de la ciudad, 16,000 viviendas y 20,000 vehículos. Además, se estima que las pérdidas podrían alcanzar 16 mil millones de dólares, aproximadamente 287 mil millones de pesos.

“A pesar de la destrucción, el Gobierno Federal no ha emitido ningún comunicado oficial con estimaciones del impacto económico y los datos disponibles provienen de aseguradoras o calificadoras”, señaló.

En este sentido, solo se ha anunciado un plan de apoyo de 61 mil 313 millones de pesos que carece de un cronograma de entrega público que permita diferenciar entre recursos fiscales de 2023 y de 2024, destacó el IMCO.

Este monto, advirtió el organismo, es similar al anunciado en enero de 2014 para el Plan Nuevo Guerrero, creado para la reconstrucción después de los huracanes Ingrid y Manuel, ambos de categoría 1.

Al ajustar por la inflación, ese fondo de reconstrucción sería de alrededor de 97 mil 367 millones de pesos de 2024, lo que supera lo anunciado para la recuperación de daños de un huracán más destructivo, como lo fue Otis.

Finalmente, el IMCO señaló que con necesidades evidentes en el estado de Guerrero, se esperaba que se hicieran las adecuaciones correspondientes para determinar un monto y mecanismos de operación de los apoyos a través de un programa o grupo de programas enfocados de manera exclusiva a la reconstrucción del puerto. Sin embargo, estas modificaciones puntuales no se hicieron ni en la Comisión dictaminadora ni en el Pleno de la Cámara de Diputados.

