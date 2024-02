La bancada priista en la Cámara de Diputados reiteró su rechazo a la Reforma Electoral del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aunque su discusión se haya pospuesto para la próxima semana, como anunció Morena a través de sus redes sociales.

En conferencia de prensa, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) precisaron que su negativa a esta Reforma se basa en que no es pertinente, es centralista, no aborda la intervención del narcotráfico en los comicios, ni las acciones afirmativas en temas de género, argumentaron.

“Que se posponga u hoy se debata, sea la semana que entra o después: no varía nuestra postura en el no. Esto hay que dejarlo muy claro, porque la nuestra no es una postura de capricho, no es una postura de llevarle la contra a alguien o a algo: las posturas del PRI siempre son reflexionadas”, declaró el diputado Rubén Moreira, coordinador del este partido.

En la conferencia, los diputados del PRI anunciaron que presentarán una Ley Reglamentaria para los Gobiernos de Coalición que transforme las coaliciones electorales y legislativas en coaliciones de gobierno.

¿En qué consiste la Reforma Electoral del INE?

