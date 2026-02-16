Profeco Alerta por Riesgo en Cinturón de Seguridad en Autos de Volkswagen ¿Cuáles Modelos Son?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta por riesgo en cinturón de seguridad en autos de Volkswagen, en N+ te decimos cuáles modelos fueron llamados al taller de revisión.

Con el llamado a revisión 102/2025, esto implica en mil 173 unidades de tres modelos recientes de la marca Volkswagen.

¿Cuál es el problema identificado en tres modelos de Volkswagen?

El problema se identifica en los cinturones de seguridad delanteros, en el mecanismo de retención del conductor y copiloto.

¿Qué fallas se registraron?

El reporte oficial explica que durante el proceso de ensamblaje algunos componentes fueron instalados de forma incorrecta, lo que generaría que el cinturón no funcione bien en caso de chocar.

Esto significa que, ante un impacto, el dispositivo podría no bloquearse o no sujetar correctamente al ocupante, elevando el riesgo de lesiones.

Modelos de Volkswagen relacionados con fallas en cinturón de seguridad

Volkswagen T-Cross (años 2022 a 2025)

(años 2022 a 2025) Volkswagen Taigun (años 2022 a 2025)

(años 2022 a 2025) Volkswagen Virtus (años 2022 a 2025)

¿Existen recomendaciones de Profeco?

La recomendación a los propietarios de estos modelos de autos es evitar utilizar el vehículo hasta que logre ser revisado por personal autorizado.

¿Cuál es la solución en la falla de tres modelos de Volkswagen?

La empresa alemana Volkswagen informó que la reparación consiste en sustituir completamente los cinturones de seguridad delanteros con esas observaciones.

¿Se puede reparar en el taller de confianza de los propietarios?

Todo el procedimiento se realizará solamente en agencias autorizadas de la marca, donde se verificará el sistema y, si se necesita, se realizará el cambio sin costo para el consumidor, al ser un defecto de fábrica relacionado con la seguridad.

