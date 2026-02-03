Profeco Suspende Casas de Empeño en CDMX, ¿Cuáles Son y Qué Pasará con Mis Artículos Empeñados?
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en cinco casas de empeño, en el marco del Programa de Verificación y Vigilancia 2026
Al menos cinco casas de empeño tienen sellos durante la llamada cuesta de enero, al respecto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que fueron suspendidos este tipo de negocios en N+ te decimos ¿Cuáles son y qué pasará con los artículos empeñados?
#boletindeprensa Profeco coloca sellos de suspensión en cinco casas de empeño— Profeco (@Profeco) February 3, 2026
En el marco del Programa de Verificación y Vigilancia 2026, se han colocado cinco sellos de suspensión en establecimientos por utilizar contratos no registrados o carecer de registro vigente.
El… pic.twitter.com/YUwJKJDnjS
Como parte del Programa de Verificación y Vigilancia “Casas de Empeño y Entidades Comerciales 2026”, que se realiza en todo el territorio.
¿Por qué Profeco coloca sellos de suspensión en 5 casas de empeño?
En el marco del Programa de Verificación y Vigilancia 2026, se han colocado cinco sellos de suspensión en casas de empeño por utilizar contratos no registrados o carecer de registro vigente.
De acuerdo con la dependencia federal, el operativo, que concluye el 13 de febrero, busca proteger los derechos de los consumidores durante esta cuesta de enero.
- Se pide a las personas que antes de acudir, verifique que el local de la casa de empeño esté inscrito en el Registro Público de Casas de Empeño.
Ante cualquier irregularidad se informa a la ciudadanía marca al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722
Estas son las visitas y verificaciones de Profeco en cuesta de enero
Se tiene registro que, hasta el 28 de enero, Profeco realizó lo siguiente:
-
687 visitas de vigilancia
- 99 verificaciones
- Cinco derivaron en sanciones.
- Realizaron inspecciones en 14 entidades comerciales
¿Cuáles establecimientos fueron sancionados por la Profeco?
Entre los negocios que recibieron sellos de suspensión están los siguientes:
Negocios en Chiapas
- EMP 19-2 Prestamil o Grupo Emnamex, en Chiapas, por no acreditar su contrato con constancia vigente.
Negocios en Guanajuato
- Deseas Dinero o Grupo Financiero Leocec, en Guanajuato, por no presentar físicamente el registro de casa de empeño.
Negocios en CDMX
- Dos sucursales de Fácil Empeños, en Ciudad de México, por utilizar contratos de adhesión distintos a los registrados ante Profeco.
- Multicompany Business Center, también en Ciudad de México, por emplear un contrato de adhesión no registrado.
Así se verifican y cumplen normas
El programa está a cargo de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor y de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, que supervisan el cumplimiento de la normativa y ofrecen asesoría a la ciudadanía.
- En el periodo reportado, se distribuyeron mil 035 decálogos de derechos de los consumidores
- Se brindaron 769 asesorías en zonas de alta afluencia.
Con dicho operativo, según las Profeco “desea garantizar transparencia en los contratos de empeño y proteger a las familias mexicanas frente a prácticas abusivas”.
La institución aseguró que continuará con las verificaciones hasta el 13 de febrero en todo el país.
