Profeco Suspende Casas de Empeño en CDMX, ¿Cuáles Son y Qué Pasará con Mis Artículos Empeñados?

Al menos cinco casas de empeño tienen sellos durante la llamada cuesta de enero, al respecto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que fueron suspendidos este tipo de negocios en N+ te decimos ¿Cuáles son y qué pasará con los artículos empeñados?

Como parte del Programa de Verificación y Vigilancia “Casas de Empeño y Entidades Comerciales 2026”, que se realiza en todo el territorio.

¿Por qué Profeco coloca sellos de suspensión en 5 casas de empeño?

En el marco del Programa de Verificación y Vigilancia 2026, se han colocado cinco sellos de suspensión en casas de empeño por utilizar contratos no registrados o carecer de registro vigente.

De acuerdo con la dependencia federal, el operativo, que concluye el 13 de febrero, busca proteger los derechos de los consumidores durante esta cuesta de enero.

Se pide a las personas que antes de acudir, verifique que el local de la casa de empeño esté inscrito en el Registro Público de Casas de Empeño.

Ante cualquier irregularidad se informa a la ciudadanía marca al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722

Estas son las visitas y verificaciones de Profeco en cuesta de enero

Se tiene registro que, hasta el 28 de enero, Profeco realizó lo siguiente:

687 visitas de vigilancia

99 verificaciones

Cinco derivaron en sanciones.

Realizaron inspecciones en 14 entidades comerciales

¿Cuáles establecimientos fueron sancionados por la Profeco?

Entre los negocios que recibieron sellos de suspensión están los siguientes:

Negocios en Chiapas

EMP 19-2 Prestamil o Grupo Emnamex, en Chiapas, por no acreditar su contrato con constancia vigente.

Negocios en Guanajuato

Deseas Dinero o Grupo Financiero Leocec, en Guanajuato, por no presentar físicamente el registro de casa de empeño.

Negocios en CDMX

Dos sucursales de Fácil Empeños , en Ciudad de México, por utilizar contratos de adhesión distintos a los registrados ante Profeco.

, en Ciudad de México, por utilizar contratos de adhesión distintos a los registrados ante Profeco. Multicompany Business Center, también en Ciudad de México, por emplear un contrato de adhesión no registrado.

Así se verifican y cumplen normas

El programa está a cargo de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor y de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, que supervisan el cumplimiento de la normativa y ofrecen asesoría a la ciudadanía.

En el periodo reportado, se distribuyeron mil 035 decálogos de derechos de los consumidores

Se brindaron 769 asesorías en zonas de alta afluencia.

Con dicho operativo, según las Profeco “desea garantizar transparencia en los contratos de empeño y proteger a las familias mexicanas frente a prácticas abusivas”.

La institución aseguró que continuará con las verificaciones hasta el 13 de febrero en todo el país.

