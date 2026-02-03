Inicio Nacional Profeco Suspende Casas de Empeño en CDMX, ¿Cuáles Son y Qué Pasará con Mis Artículos Empeñados?

Profeco Suspende Casas de Empeño en CDMX, ¿Cuáles Son y Qué Pasará con Mis Artículos Empeñados?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en cinco casas de empeño, en el marco del Programa de Verificación y Vigilancia 2026

Operativo de la Profeco para suspender casas de empeño. Foto: X @Profeco

Al menos cinco casas de empeño tienen sellos durante la llamada cuesta de enero, al respecto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que fueron suspendidos este tipo de negocios en N+ te decimos ¿Cuáles son y qué pasará con los artículos empeñados?

Video relacionado: Las Casas de Empeño en Querétaro Suelen Estar en Auge el Primer Mes del Año

Como parte del Programa de Verificación y Vigilancia “Casas de Empeño y Entidades Comerciales 2026”, que se realiza en todo el territorio.

¿Por qué Profeco coloca sellos de suspensión en 5 casas de empeño?

En el marco del Programa de Verificación y Vigilancia 2026, se han colocado cinco sellos de suspensión en casas de empeño por utilizar contratos no registrados o carecer de registro vigente. 

De acuerdo con la dependencia federal, el operativo, que concluye el 13 de febrero, busca proteger los derechos de los consumidores durante esta cuesta de enero. 

  • Se pide a las personas que antes de acudir, verifique que el local de la casa de empeño esté inscrito en el Registro Público de Casas de Empeño.

Ante cualquier irregularidad se informa a la ciudadanía marca al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722

Estas son  las visitas y verificaciones de Profeco en cuesta de enero

Se tiene registro que, hasta el 28 de enero, Profeco realizó lo siguiente: 

  • 687 visitas de vigilancia

  • 99 verificaciones
  • Cinco derivaron en sanciones. 
  • Realizaron inspecciones en 14 entidades comerciales

¿Cuáles establecimientos fueron sancionados por la Profeco?

Entre los negocios que recibieron sellos de suspensión están los siguientes:

Negocios en Chiapas

  • EMP 19-2 Prestamil o Grupo Emnamex, en Chiapas, por no acreditar su contrato con constancia vigente.

Negocios en Guanajuato

  • Deseas Dinero o Grupo Financiero Leocec, en Guanajuato, por no presentar físicamente el registro de casa de empeño.

Negocios en CDMX

  • Dos sucursales de Fácil Empeños, en Ciudad de México, por utilizar contratos de adhesión distintos a los registrados ante Profeco.
  • Multicompany Business Center, también en Ciudad de México, por emplear un contrato de adhesión no registrado.

Así se verifican y cumplen normas

El programa está a cargo de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor y de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, que supervisan el cumplimiento de la normativa y ofrecen asesoría a la ciudadanía. 

  • En el periodo reportado, se distribuyeron mil 035 decálogos de derechos de los consumidores 
  • Se brindaron 769 asesorías en zonas de alta afluencia.

Con dicho operativo, según las Profeco “desea garantizar transparencia en los contratos de empeño y proteger a las familias mexicanas frente a prácticas abusivas”. 
La institución aseguró que continuará con las verificaciones hasta el 13 de febrero en todo el país.

