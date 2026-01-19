Pronóstico del Tiempo Lunes 19 de Enero de 2026: ¿En qué Estados Lloverá Fuerte?

Para este lunes 19 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en 13 entidades, debido al frente frío número 29.

De acuerdo con las previsiones, se espera que el sistema frontal se desplace sobre el oriente de la península de Yucatán, mientras que su masa de aire polar cubrirá el golfo de México.

Según el SMN, habrá ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y Mesa Central. Igual se pronostica un canal de baja presión en el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del golfo.

Las lluvias más intensas serán en Veracruz, Oaxaca, Chiapas,Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas

(25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Quintana Roo.

(5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán.

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California Sur y Sonora (sur).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en las sierras de Ciudad de México y Morelos.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día.

Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 5 a 7 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 16 a 18 °

Con información de Conagua

ASJ