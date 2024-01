El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó una especie de 'prórroga' para tramitar la credencial de elector por primera vez, renovarla, hacer corrección de datos o cambios de domicilio previo a las elecciones de 2024 y a continuación te decimos cuándo termina este plazo.

El pasado lunes 22 de enero fue la fecha límite para los ciudadanos que necesitaban hacer la expedición de su identificación oficial, sin embargo, debido a las largas filas que se generaron este día, los Módulos de Atención Ciudadana tuvieron que atender en un horario extendido.

Esta situación obligó al INE a dar más días para hacer este trámite, pero no lo abrió para todas las personas, sino solo para aquellos que estaban formados en la fila de los módulos y se quedaron a la espera.

¿Cuándo finaliza la prórroga del INE?

Estas personas recibieron una ficha de prórroga, que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral fueron más de 48 mil, serán atendidas durante tres días más, del 23 al 25 de enero.

Sin embargo, una vez cumplido este plazo ya no habrá más tiempo y los que no hayan podido hacer su trámite se quedarán sin votar al no contar con su credencial de elector o tenerla vencida.

¿Cuándo vuelven a tramitar la credencial del INE en 2024?

Si no lograste renovar tu credencial o sacarla por primera vez, ni conseguiste ficha para la prórroga, no podrás realizar este trámite hasta después de las elecciones del domingo 2 de junio 2024.

Video: Credencial de Elector Digital: Así Puedes Tener tu INE en el Celular

De esta manera tendrás que esperar casi cinco meses a que el INE regrese a sus actividades normales hasta el lunes 3 de junio de 2024.

Los únicos trámites que todavía se pueden hacer en los Módulos de Atención Ciudadana del INE son la solicitud de reposición por robo o extravío hasta el 8 de febrero de 2024, y la recolección de tu credencial.

