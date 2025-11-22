Próximo Pago Bienestar Llega en Diciembre: ¿Será para Mujeres y Adultos? Estas Personas Cobrarán

En plena etapa final del calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de noviembre, se confirmó que varios beneficiarios de los apoyos Bienestar van a cobrar su dinero en diciembre 2025, por eso acá te decimos quiénes van a recibir un depósito durante el último mes del año.

Debido a que nos encontramos en los últimos días de pago Bienestar adultos mayores, en una nota ya te dijimos qué apellidos cobran el 21 y 24 de noviembre 2025. De igual forma te contamos si habrá registro al apoyo para madres solteras y trabajadoras en diciembre próximo.

Video: Reportan Filas Más de 4 Horas en Bancos del Bienestar de Ciudad Juárez

¿Quiénes reciben pago Bienestar en diciembre 2025?

Los beneficiarios de los programas del Bienestar que van a cobrar su apoyo económico correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2025 durante el último mes del año son todos los siguientes:

Estudiantes de secundaria inscritos a la Beca Rita Cetina y con Tarjeta del Bienestar activa.

y con Tarjeta del Bienestar activa. Alumnos de preescolar, primaria y Media Superior que forman parte de las Becas Benito Juárez y tienen activada su tarjeta Bienestar.

y tienen activada su tarjeta Bienestar. Beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro que cuentan con tarjeta activa para cobrar.

Es importante hacer énfasis en contar con la tarjeta activa para poder cobrar, ya que durante los meses de noviembre y diciembre se va a realizar la entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2025.

Video: Desconocen en que Gastan los Estudiantes la Beca del Bienestar en Guanajuato

¿Cuándo cae el próximo pago Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años?

Una vez terminada la dispersión del noviembre, el próximo pago de la Pensión Bienestar llegará durante el mes de enero 2026. Para entonces se espera que adultos mayores de 65 y más, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras puedan cobrar su apoyo económico con un posible aumento, mismo que será confirmado o desmentido por las autoridades durante los próximos días.

Ahora que ya se aclaró que el próximo pago Bienestar de diciembre 2025 será para beneficiarios de la Beca Rita Cetina, Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, solo queda por esperar a que se publique el calendario de pagos por letra, para saber las fechas en que se van a realizar los depósitos.

