¿Cuándo Es Próximo Registro de CONAVI? Tercera Etapa de Vivienda Bienestar Será en Octubre 2025

El próximo registro del programa Vivienda para el Bienestar de CONAVI se realizará en octubre 2025, y para que no pierdas tu oportunidad de adquirir una casa a precio accesible, acá te decimos las fechas de la Tercera Etapa de inscripciones.

Recién terminó el segundo periodo de incorporaciones al programa de la Comisión Nacional de Vivienda y en notas previas te contamos si habrá registro en CDMX y el calendario de la entrega de casas Bienestar.

El Programa Vivienda para el Bienestar de CONAVI busca garantizar el derecho a una casa o departamento a familias de bajos ingresos otorgando casas o departamentos a precios accesibles, dando prioridad a mujeres jefas de hogar, adultos mayores, población indígena, personas con discapacidad y habitantes de zonas prioritarias.

¿Cuándo es el registro de CONAVI en octubre 2025?

El director general de CONAVI, Rodrigo Chávez Contreras, informó en La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum que el próximo registro de Vivienda para el Bienestar 2025 se realizará del 13 al 19 de octubre.

Este nuevo periodo de inscripciones corresponde a la tercera etapa del programa, luego de que la primera se abriera en agosto y la segunda a finales de septiembre e inicios de octubre en estos estados.

El registro de CONAVI en octubre se realizará por lo menos en 50 predios y para ubicar el más cercano a tu domicilio, deberás esperar a las fechas e ingresar al siguiente enlace: sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/. Ahí en el mapa se dará a conocer la ubicación de los módulos de registro de Vivienda Bienestar 2025.

¿Qué documentos piden en registro CONAVI?

Para inscribirte en el programa de Vivienda para el Bienestar 2025, solo debes acudir de forma presencial a los módulos de CONAVI con los siguientes documentos para solicitar una vivienda a precio accesible:

INE (original y copia)

CURP Actualizada

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Una vez que hagas tu inscripción, la CONAVI seleccionará a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad y se harán visitas a domicilio para que los preseleccionados entreguen sus documentos. Posteriormente, se darán a conocer los resultados de las personas que podrán adquirir una casa del Bienestar.

