¿Viajas por Día de Muertos? Lista de Carreteras Cerradas por Manifestaciones Hoy 30 de Octubre 2

Caminos y Puentes Federales (Capufe) actualizó la tarde de este jueves 30 de octubre la lista de autopistas bajo su administración con afectaciones por presencia de manifestantes.

Son varios puntos los que presentan afectaciones este día debido a las protestas que mantienen agricultores y productores de maíz en demanda de mejores precios de sus cosechas y condiciones de comercialización.

"¡Aviso importante! Se informa a la ciudadanía sobre las afectaciones por presencia de manifestantes en las autopistas administradas por Capufe", publicó vía X el organismo descentralizado del gobierno de México.

¿Qué carreteras federales están cerradas hoy?

Con corte a las 11:46 horas de este viernes, las autopistas que continuaban con cierres y cortes parciales eran las siguientes:

Autopista Querétaro-Irapuato, km 64: Cierre a la circulación en ambos sentidos.

Autopista Guamúchil-Guasave, Puente Sinaloa: Cierre a la circulación en ambos sentidos.

Autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Palmillas: Reducción de carriles en ambos sentidos.

Los demás tramos operados por Capufe no registraban presencia de manifestantes hasta ese momento. "Toma tus precauciones", llamó la dependencia a los conductores.

En tanto que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó la tarde de este viernes afectaciones en las siguientes carreteras, autopistas y plazas de cobro por las movilizaciones agrícolas:

Hidalgo:

Se mantiene el bloqueo en el Arco Norte Km 079+835, en ambos sentidos de la circulación, así como el km 80 (Tula 1) y en el km 195 (Sanctórum), en ambas direcciones.

Guanajuato:

Autopista 45D Salamanca-Celaya cerrada en su totalidad a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda.

Michoacán:

Autopista 15D Maravatío - Zapotlanejo Ecuandureo km 360. Paso libre en ambos sentidos, sin cobro.

Presencia de manifestantes, sin retenciones.

Panindícuaro km 307. Paso libre en ambos sentidos, sin cobro.

Zinapécuaro km 202. Mantiene circulación parcial en un carril por sentido (4B/5A).

Tlaxcala:

La carretera Los Reyes, México-Zacatepec.

Estiman en más de 2 mil mdp las pérdidas por bloqueos

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) estimó en más de 2 mil 300 millones de pesos los retrasos en transporte, cancelación de entregas y costos extraordinarios de almacenaje provocados por los bloqueos de rutas estratégicas del país.

En un comunicado, el organismo representativo del sector productivo nacional celebró los acuerdos entre el gobierno federal y los productores agrícolas, reiterando que los bloqueos carreteros "no deben ser el costo del diálogo".

