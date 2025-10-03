¿Qué Beca Cobran los Alumnos de Primaria en Octubre, Rita Cetina o Benito Juárez? Fechas y Monto

Llegamos al antepenúltimo mes del año y a tan solo uno días de que se lance el calendario de pagos Bienestar de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina, acá te decimos qué becas van a cobrar los niños de primaria en octubre 2025, las fechas en que caería su apoyo económico y el monto que va a recibir cada alumno de 6 a 12 años.

En cuanto inició el mes millones de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, media superior y universitarios esperaba con ansias saber el día en que iban a cobrar su apoyo económico, pero por eso en una nota ya te dijimos quiénes cobran primero y la fecha en que darían inicio los depósitos en octubre, según el calendario de pagos Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2025.

¿Qué beca cobran los niños de primaria en octubre, Rita Cetina o Benito Juárez 2025?

A través de varios grupos de redes sociales, padres de familia y estudiantes de educación básica se preguntan si en octubre van a cobrar el pago de algunas de las Becas para el Bienestar y la respuesta es sí. Los alumnos de primaria van a recibir su apoyo de la Beca Benito Juárez, siempre y cuando tengan su tarjeta de Bienestar activa.

Nota relacionada: Monto de Beca Rita Cetina: ¿Quiénes Cobran $1,900, $2,600, $3,300 y 4 Mil Pesos en Octubre 2025?

Hubo mucho revuelo respecto al registro a la Beca Rita Cetina para primaria, por eso en una nota ya te aclaramos cuándo empiezan las inscripciones y qué pasos llevar a cabo para inscribir a tu hijo de 6 a 12 años de forma exitosa al programa universal.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina y Benito Juárez en octubre 2025?

Se espera que el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina sea publicado el próximo lunes 6 de octubre 2025, por el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León. Y es muy probable que ese mismo día inicien los depósitos, pero habrá que esperar confirmación oficial.

¿Cuánto pagan de Becas Benito Juárez y Rita Cetina en octubre 2025?

Pese a que ambas depositan la misma cantidad de dinero por bimestre, en octubre 2025 algunos padres de familia van a recibir más, sobre todo si tienen más de un hijo inscrito en alguna secundaria pública del país:

Beca Benito Juárez para primaria: Alumnos cobran 1,900 pesos .

. Beca Rita Cetina: Estudiantes de secundaria reciben 1,900 pesos, más 700 pesos adicionales por cada hijo extra que haya en la familia.

