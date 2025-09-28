Estas 3 Becas Bienestar Abren Registro en Octubre: ¿Para Qué Alumnos Aplica? Fechas y Requisitos

Llegamos a la recta final del año y mientras muchos ya piensan en las fiestas de fin de año, otros quieren saber qué apoyos económicos pueden obtener a nivel estudiantil, por eso acá te decimos qué Becas para el Bienestar abren registro en octubre 2025, para qué alumnos de preescolar, primaria, secundaria, media superior y universitarios aplica cada programa, las fechas y requisitos que piden para inscribirse.

Apenas en septiembre ya hubo registro a la Beca Rita Cetina para secundaria, pero también te contamos de la Beca para primaria que abrió inscripciones hace unos días. De igual forma, en una nota ya te dijimos qué programas Bienestar abren etapa de recepción de solicitudes en octubre 2025.

¿Qué Becas para el Bienestar abren registro en octubre 2025? Fechas

Para el antepenúltimo mes del año tres programas de becas inician inscripciones y todos son de carácter, es decir que los estudiantes de todo México pueden aplicar. Para que la gente sepa cuándo son los trámites, acá te damos las fechas de registro de cada apoyo:

Beca Benito Juárez: Del 1 al 15 de octubre 2025 hay registro en línea. Jóvenes Escribiendo el Futuro: Del 1 al 15 de octubre 2025 hay registro en línea. Jóvenes Construyendo el Futuro: Del 1 de octubre y hasta que se alcance el cupo límite se abre el registro en línea para ingresara un Centro de Trabajo.

¿Qué alumnos pueden aplicar a las Becas Bienestar que tienen registro en octubre 2025?

No todos los alumnos del país van a poder solicitar becas que tienen inscripciones en octubre, por eso acá te decimos qué jóvenes pueden pedir cada uno de los apoyos del Bienestar:

Beca Benito Juárez: Se inscriben alumnos de Media Superior que estudien el bachillerato o preparatoria en alguna escuela pública de México.

que estudien el bachillerato o preparatoria en alguna escuela pública de México. Jóvenes Escribiendo el Futuro: Se registran estudiantes que realicen sus estudios universitarios en una de las universidades públicas que están clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención . En este link pueden ver la lista escuelas que aplican .

. En este link pueden ver la . Jóvenes Construyendo el Futuro: Se inscriben jóvenes de 18 a 29 años de edad que no trabajen ni estudien en México.

Requisitos para registrarse a las Becas Bienestar que abren registro en octubre 2025

Todos los padres de familia y estudiantes que cumplan con el rango de edad y de estudios y deseen solicitar algunas de las becas 2025 en octubre, a continuación te dejamos los documentos necesarios y requisitos para inscribirse:

Beca Benito Juárez Media Superior 2025

Ser estudiante de nivel bachillerato, inscrito a alguna preparatoria pública de México en el ciclo escolar 2025-2026.

Acta de nacimiento (copia del estudiante y padre, madre o tutor).

CURP (copia del estudiantes y padre, madre o tutor).

Comprobante de domicilio (copia).

Identificación oficial vigente (original y copia del padre, madre o tutor).

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Tener entre 18 y 29 años de edad.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Jóvenes Construyendo el Futuro

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro.

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa.

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Para los que no sepan cuánto pagan las Becas para el Bienestar que tienen registro en octubre 2025, la Beca Benito Juárez Media Superior da un pago bimestral de 1,900 pesos a cada beneficiario. Las Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro depositan 5,800 pesos cada dos meses y los inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro cobran 8,840 pesos de forma mensual.

