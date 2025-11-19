¿Qué Documentos Necesitas para Recoger la Tarjeta de la Beca Benito Juárez en Noviembre 2025?

Si te registraste a la Beca Benito Juárez el pasado mes de octubre, mantente atento a los medios de contacto, dado que a partir del 25 de noviembre de 2025 recibirás la tarjeta del Banco del Bienestar donde se depositan los 1,900 pesos bimestrales. Por lo que en N+ te decimos qué necesitas para recoger este documento.

Al tratarse de una beca universal, todos los alumnos que hicieron el registro recibirán el depósito de los recursos en su cuenta del Banco del Bienestar. En total se depositarán cinco bimestres del ciclo escolar anual, con un máximo de 40 meses de apoyo, mientras el alumno esté inscrito.

Julio León, coordinador Nacional de Becas, fue el encargado de anunciar en conferencia de prensa la fecha de entrega de la Tarjeta de la Beca Benito Juárez, luego de que el pasado mes de octubre hubo registro y pago a beneficiarios por continuidad.

¿Qué documentos necesitas para recoger la Tarjeta de Beca Benito Juárez?

Los beneficiarios que reciban su tarjeta en noviembre de 2025 deberán presentar una serie de documentos al momento de entregarles el documento. La información fue dada a conocer a través de redes sociales.

Este apoyo económico está destinado a todos los alumnos de bachillerato inscritos en escuelas públicas, sin embargo son distintos los requisitos que deben presentar aquellos que son menores de edad y quienes ya tienen más de 18 años de edad.

Documentos a presentar por menores de 18 años

Acta de Nacimiento del estudiante

CURP del estudiante

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Identificación Oficial (original y copia) de mamá, papá, o tutor

Acta de Nacimiento de mamá, papá o tutor

CURP de mamá, papá o tutor

Documentos a presentar por mayores de 18 años

Identificación Oficial (original y copia) del estudiante

Acta de Nacimiento del estudiante

CURP del estudiante

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses

¿Dónde entregan la tarjeta de la Beca Benito Juárez?

La convocatoria de entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar donde se deposita la Beca Benito Juárez se informará a través de la escuela del estudiante, bajo las indicaciones y horarios que establezca personal del centro escolar.

De modo que a partir del 25 de noviembre deberá comenzar el procedimiento para que los alumnos cuenten con el plástico donde se prevé que reciban el primer pago del apoyo económico a partir de diciembre.

