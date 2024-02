Foto: Pixabay

Laes uno de los apoyos económicos menos conocidos de la población por parte del Gobierno Federal.El retiro suele ser un tema que constantemente está en la mente de los trabajadores, pues su idea es gozar de una jubilación digna y financieramente estable.Si bien no todos pueden disfrutar de la misma pensión, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) puede asegurarte obtener la; aquí te decimos qué es, cómo tramitarla y cuáles son los requisitos.Ésta se otorga a todos los trabajadores que cumplen con los requisitos de la edad y las semanas cotizadas, pero que sus recursos no alcanzan para obtener una Renta Vitalicia o un Retiro Programado.La pensión mínima garantizada equivale al salario mínimo mensual de la CDMX, mismo que será actualizado el próximo febrero de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).Necesitas cubrir los siguientes puntos en caso de requerir este tipo de pensión:Para iniciar el trámite de esta pensión es necesario contar con identificación oficial, estado de cuenta de Afore, estado de cuenta bancario con CLABE y resolución o negativa de la pensión emitida por parte del IMSS; asimismo, debes seguir estos pasos:https://youtu.be/rS-V37rEf1UDe esta manera, puedes asegurar tu retiro con esta pensión, siempre y cuando no tengas los recursos necesarios para la contratación de una Renta Vitalicia. Para más información, acerca a tu Afore.