¿Qué Es la Pignoración del Maíz y Frijol? Por Esta Razón Agricultores Cancelaron Bloqueos y Paro
Pamela Paz N+
La propuesta de pignoración será discutida por la Sader, Alimentación para el Bienestar y un equipo técnico de los agricultores
El Gobierno de México y los agricultores mexicanos llegaron a un acuerdo para la cancelación de los bloqueos en carreteras y el Paro Nacional en diciembre de 2025, siendo uno de los puntos clave la aplicación de la pignoración del maíz y frijol y acá te explicamos qué es este método financiero.
En la madrugada de este jueves 18 de diciembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura (Sader) indicaron que alcanzaron acuerdos con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y transportistas para garantizar el libre tránsito en las autopistas del país.
Uno de esos convenios es la propuesta de pignoración de frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya, método financiero que será discutido este jueves por la Sader, Alimentación para el Bienestar y un equipo técnico del FNRCM.
¿Qué es pignoración?
Eraclio “Yako” Rodríguez, dirigente de FNRCM, explicó que aunque no se alcanzó un acuerdo con los precios de garantías se llegó a la posibilidad de discutir una alternativa financiera, conocida como pignoración, la cual se ha utilizado desde hace muchos años.
- Significado de pignoración, según la RAE: "Dar o dejar algo en prenda. Similar a empeñar".
"La pignoración es un crédito, en el que quien va a prestar el dinero va a cobrar intereses y donde los almacenes generales de depósito cobran también por el almacenamiento de nuestros granos. Lo interesante es que los costos no se le van a reflejar al productor sino los va a absorber el estado mexicano, puede ser el gobierno federal o en conjunto con los estados, de tal manera que los granos tendrán una vigencia de 6 meses más para poderlos vender", explicó Yako Rodríguez.
Además del proceso de pignoración, el dirigente del FNRCM aseguró que el gobierno de México hizo el compromiso de llamar a los grandes consumidores para que compren frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya que se producen en el campo mexicano, para que a los productores se les pague mejor y el dinero que se perciba a través de la pignoración sea a cuenta de su producto.
"El gobierno federal absorberá parte de los gastos de esta pignoración para que nos veamos beneficiados a lo largo y ancho del país. Esto no es un tema para un estado, una región o municipio, es para todos los que quieran acoger el sistema de pignoración", dijo.
¿Por qué aceptan el método de pignoración?
Eraclio “Yako” Rodríguez informó a los agricultores que están aceptando discutir este método con Sader y Alimentación para el Bienestar para que puedan cubrir los pagos a las tiendas, créditos y gastos de fines de diciembre y principios de enero, sin tener que perder la propiedad de sus cosechas.
"Por ejemplo, en Zacatecas el frijol se está pagando hasta en 5 pesos y vemos la posibilidad de pignorarlo a 10 y con ello tener el doble de ingresos, pero siguen siendo dueños del frijol. Al igual que en el maíz y sorgo, vamos a ver cómo estirar lo más que se pueda el precio sin perder la propiedad del maíz", informó el dirigente del FNRCM.
