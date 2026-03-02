¿Qué Hombres y Mujeres Reciben Pago del Bienestar el 2 y 9 de Marzo 2026? Estas Letras Van
La Secretaría del Bienestar anunció cómo queda el Calendario de Pagos del Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras
Ya salió el Calendario de Pagos de la Pensión del Bienestar para marzo de 2026. La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México anunció cómo quedan los días de pago para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras. En N+ te detallamos quiénes cobran los lunes 2 y 9 de marzo respectivamente.
Se trata del segundo pago de este 2026 y abarca el bimestre marzo-abril, por lo que dependerá de la pensión de la cual seas beneficiario el monto que recibirás en tu Tarjeta del Banco del Bienestar.
Así lo anunció Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar del Gobierno de México, durante la conferencia matutina de este lunes 2 de marzo. La funcionaria recordó que los pagos se hacen de forma escalonada, según la letra del primer apellido, directamente en la tarjeta del Bienestar que te fue entregada cuando hiciste el trámite en el Módulo correspondiente.
Recuerda que no es necesario retirar tu pensión inmediatamente después de recibir el depósito, sin embargo si así lo deseas, te compartimos en qué bancos puedes hacer tu retiro.
¿Quiénes reciben el pago de la Pensión Bienestar el 2 y 9 de marzo de 2026? Letras
Tomando como referencia el calendario presentado por la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, y siguiendo el orden establecido. A los hombres y mujeres que les corresponde cobrar este lunes 2 de febrero son aquellas cuyo apellido inicia con la letra A.
A continuación hallarás un listado con una muestra representativa de apellidos que inician con la letra A quiénes recibirán en su Tarjeta del Bienestar el monto que les corresponde. Si tu apellido no se encuentra en dicho listado, no significa que no recibirás el apoyo, al tratarse de un programa universal, todas las personas que se inscriben tienen derecho a recibirlo.
Apellidos con letra A que cobran 2 de marzo 2026
- Aguilar
- Álvarez
- Alvarado
- Ávila
- Acosta
- Aguire
- Ayala
- Arellano
- Arias
- Andrade
- Antonio
- Alonso
Ahora bien, siguiendo el orden alfabético le corresponderá el pago de la Pensión Bienestar el lunes 9 de marzo a las personas cuyo primer apellido inicie con la letra G.
Apellidos con letra G que cobran 9 de marzo 2026
- Garcia
- González
- Gómez
- Gutiérrez
- Guzman
- Guerrero
- Gallegos
- Galván
- Garza
- Galindo
- Guevara
¿Cuánto dan de la Pensión Bienestar en marzo de 2026?
Recuerda que a partir de enero de 2026 se registró un incremento en el monto de la Pensión del Bienestar, por lo que debiste de recibir desde entonces una suma mayor a lo que cobrabas en 2025.
Para que puedas orientarte, te decimos de cuánto debe ser el depósito en tu Tarjeta del Bienestar en marzo:
- Pensión Adultos Mayores - 6,400 pesos
- Pensión Mujeres Bienestar - 3,100 pesos
- Pensión Personas con Discapacidad - 3,300 pesos
- Pensión Madres Trabajadoras - 1,650 pesos
