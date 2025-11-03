Último Pago: ¿A Quiénes Depositan Pensión Bienestar el 4 y 11 de Noviembre 2025? Letras por Día

¿Ya te enteraste? A partir de este lunes inició el pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre luego de que la Secretaría del Bienestar diera a conocer cómo queda el calendario del último depósito de 2025. A propósito de esta dispersión, en N+ te damos a conocer qué letras cobran el martes 4 y 10 de noviembre.

Como te informamos previamente, la Secretaría del Bienestar deposita cada dos meses a millones de personas en México. Adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad reciben bimestralmente en su tarjeta montos correspondientes a cada Pensión Bienestar 2025. Es decir, el dinero que se verá reflejado en tu cuenta de banco dependerá del apoyo social al que estés inscrito.

Para que no te quedes sin cobrar, basta que consultes la lista de bancos donde se puede sacar dinero de la Tarjeta Bienestar. Y no te quedes con la duda de ¿qué letras cobran la Pensión Bienestar el lunes 3 de noviembre.

¿Qué letras reciben pago de Bienestar los martes 4 y 10 de noviembre 2025?

Dado que los depósitos se hacen de manera escalonada y de acuerdo a la inicial del primer apellido del beneficiario. La fecha es distinta para las personas, por lo que vale la pena poner atención a la siguiente información:

El próximo martes 4 de noviembre le corresponde pago de la Pensión del Bienestar a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra B.

Mientras que el próximo martes 10 de noviembre corresponderá el pago a las personas cuya inicial del primer apellido sea la letra G.

En caso de cualquier duda, la fecha específica puede ser consultada en la página oficial de la Secretaría del Bienestar.

¿Cuánto dan de la Pensión Bienestar en Noviembre 2025?

Debes estar pendiente del saldo de tu tarjeta del Banco del Bienestar, dado que el pago del bimestre noviembre-diciembre depende del programa al que te hayas inscrito.

En total son cuatro 4 programas los que reciben depósito en noviembre 2025. La dispersión de recursos se hará entre el 3 y el 27 de noviembre:

Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,000 pesos

entrega 3,000 pesos Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,200 pesos

entrega 6,200 pesos Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega 3,200 pesos

entrega 3,200 pesos Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras entrega 1,650 pesos

Recuerda que no es obligatorio que retires el total de la Pensión del Bienestar el día del depósito. Estos permanecen seguros en la cuenta.

