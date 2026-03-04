¿Qué Mujeres y Adultos Mayores Cobran la Pensión Bienestar el 5 y 12 de Marzo 2026? Letras

Si recibes la Pensión del Bienestar, mantente atento a las fechas del Calendario de Pagos para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad que publicó la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México. Para que no te quedes sin cobrar, en N+ te decimos quiénes cobran el jueves 5 y el 12 de marzo de 2026.

Ten presente que el Calendario de Pago del segundo bimestre de 2026 se extenderá hasta el jueves 26 de marzo, día en el que se depositará a los últimos beneficiarios de las Pensiones del Bienestar.

Recuerda que el depósito en la Tarjeta del Bienestar se realiza según la primera letra del primer apellido, por lo que en una nota previa ya te adelantamos qué letras cobran la Pensión la semana del 2 al 6 de marzo.

Aunque no son los únicos que reciben dinero en su cuenta, también los hombres y mujeres de 30 a 64 años, por lo que ya te dimos a conocer las letras por fecha.

¿Qué letras cobran la Pensión del Bienestar el 5 y 12 de marzo de 2026?

Ahora bien, siguiendo el orden del Calendario de la Pensión del Bienestar dado a conocer por Ariadna Montiel, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el 2 de marzo, a las personas a quienes les caerá el pago en su tarjeta este jueves 5 son aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra C.

En tanto que el jueves 12 de marzo, le corresponde el depósito a aquellos hombres y mujeres registrados en las Pensiones del Bienestar, cuyo primer apellido inicia con la letra L.

A continuación se comparte una muestra de apellidos por cada una de las letras antes mencionadas para ejemplificar quiénes cobran, sin embargo es importante mencionar que de no aparecer tu apellido no significa que no vayas a recibir el monto correspondiente de este bimestre.

Apellidos con Letra C

Cabrera

Camacho

Campos

Cano

Cárdenas

Carranza

Carrillo

Castillo

Castro

Cervantes

Chávez C

isneros

Contreras

Corona

Apellidos con Letra L

López

Luna

Lara

León

Lozano

Leyva

Lugo

Leal

Lira

Limón

Lázaro

Lorenzo

Linares

Recuerda que dado que se trata de una pensión universal todas las mujeres de 60 a 64 años y adultos mayores que se encuentren inscritas al programa, lo recibirán sin distinción alguna.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar a adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en 2026?

Si estás entre los beneficiarios de la Pensión del Bienestar y recibes tu depósito bimestral en la tarjeta del Bienestar, debes recordar cuáles son los montos en 2026.

Pension para Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Hay que recordar que el pasado mes de febrero hubo un periodo de registro para nuevos beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores, Mujeres de 60 a 64 años, Madres Trabajadoras y Personas con Discapacidad.

