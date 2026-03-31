La Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó sobre un accidente registrado en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 52, en dirección hacia la Ciudad de México, el cual generó complicaciones en la circulación durante varias horas.

De acuerdo con N+, el percance involucró a dos camiones y un tráiler. Como consecuencia del impacto, una camioneta de redilas de color rojo terminó volcada sobre la cinta asfáltica. La unidad transportaba frutas y legumbres, las cuales quedaron esparcidas a lo largo de la vialidad, dificultando las labores de atención y limpieza.

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas mortales. Las personas que viajaban en los vehículos involucrados presentaron únicamente lesiones leves, por lo que no fue necesario realizar traslados hospitalarios. Paramédicos brindaron atención en el lugar para descartar complicaciones mayores.

Elementos de Capufe y servicios de emergencia acudieron de inmediato para atender la situación, coordinar las labores de retiro de unidades siniestradas y garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por la zona.

Accidente en la México-Querétaro Hoy

Hay tráfico en la zona por el choque múltiple

Debido a las maniobras para retirar la camioneta volcada, así como la recolección de los productos que quedaron regados sobre el asfalto, las autoridades mantienen habilitados dos de los tres carriles disponibles. Esto ha provocado carga vehicular en el tramo afectado, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones y considerar rutas alternas.

Capufe exhortó a los usuarios a respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones del personal en la zona, mientras continúan los trabajos para restablecer por completo la circulación.

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