¿Quiénes Deben Vacunarse en Esta Temporada de Invierno?

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 14 de octubre de 2025, el Gobierno Federal dio detalles sobre la campaña nacional de vacunación en la temporada de frío. En N+ te informamos quiénes deben contemplarlo.

De acuerdo con el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, a partir de este martes comenzará la Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026, con el objetivo de reforzar la protección de la población contra enfermedades respiratorias como influenza, COVID-19 y neumonía por neumococo, especialmente en comunidades afectadas por las recientes lluvias e inundaciones.

Y es nuestro propósito, precisamente, el iniciar esta campaña, empezará el día de hoy, para tratar de que toda la población se vacune contra influenza, COVID y, en el caso que es necesario, neumococo, para que no se nos vuelvan a presentar estos brotes tan importantes de estas enfermedades.

¿Quiénes deben vacunarse?

La campaña está dirigida principalmente a grupos de riesgo y población vulnerable, entre ellos:

Niños de 6 meses a 4 años con 11 meses.

Personas de 5 a 59 años con comorbilidades (como diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas o pulmonares).

Personal de salud.

Personas adultas mayores de 60 años.

Las autoridades recordaron que las vacunas son gratuitas y seguras, y que deben aplicarse en los centros de salud, hospitales del IMSS, ISSSTE y Servicios Estatales de Salud.

